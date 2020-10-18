Три футболиста соперника «Зенита» по ЛЧ «Брюгге» заразились коронавирусом
ТАСС, 18 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию трех игроков бельгийского футбольного клуба «Брюгге» показали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 18 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию трех игроков бельгийского футбольного клуба «Брюгге» показали положительный результат. Об этом сообщает
Положительные результаты зафиксированы у Симона Миньоле, Одилона Косуну, Михала Крменчика, также коронавирусом заразился генеральный директор Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.
20 октября «Брюгге» проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита», встреча пройдет в