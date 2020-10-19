Тесты ФК «Зенит» перед матчем Лиги чемпионов дали отрицательный результат

Источник: РИА "Новости"

Матч первого тура группового этапа турнира «Зенит» — «Брюгге» пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 19:55 мск.

«Тестирование контролирует УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций]. Мы тоже его проходили в соответствии с регламентом и требованиям УЕФА. Насколько я знаю, у нас все тесты отрицательные», — сказал Медведев.

Ранее пресс-служба «Брюгге» сообщила о том, что положительные результаты зафиксированы у игроков Симона Миньоле, Одилона Косуну, Михала Крменчика, также коронавирусом заразился генеральный директор Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.