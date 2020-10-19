Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18.10
Рома
Беневенто
52
Футбол. Зарубежный
18.10
Бетис
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
18.10
Лилль
Ланс
40
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
12:21 (мск), источник: ТАСС

Тесты ФК «Зенит» перед матчем Лиги чемпионов дали отрицательный результат

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тесты футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч первого тура группового этапа турнира «Зенит» — «Брюгге» пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 19:55 мск.

«Тестирование контролирует УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций]. Мы тоже его проходили в соответствии с регламентом и требованиям УЕФА. Насколько я знаю, у нас все тесты отрицательные», — сказал Медведев.

Ранее пресс-служба «Брюгге» сообщила о том, что положительные результаты зафиксированы у игроков Симона Миньоле, Одилона Косуну, Михала Крменчика, также коронавирусом заразился генеральный директор Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.

«Это тревожное известие, я получал такую информацию. Мы беспокоимся за них, но есть регламент, по которому кто не инфицирован, может принимать участие в соревнованиях», — добавил Медведев.

 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Топ-5 лучших трансферов РПЛ: Мозес, Чистяков и другие
«Зенит» vs «Брюгге»: 172 миллиона евро против 144 миллионов
Французский футболист рассказал, зачем стал россиянином
Глава UFC опубликовал промо-ролик боя Нурмагомедова с Гейджи
Российский теннисист поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул
Гэтжи вспомнил скандальное видео с участием Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь