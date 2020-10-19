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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» пройдёт 21 октября. Начало — в 19:55 мск.

На групповом этапе «железнодорожники» также сыграют с мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Первый домашний матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы пройдёт с «Баварией» 27 октября. Начало — в 20:55 мск.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.

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