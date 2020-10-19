Малком не сыграет с «Брюгге»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на
44-летний специалист сообшил, что нападающий Малком не поможет в этой игре
Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильского форварда травма колена, которую он получил на одной из тренировок.
— Сыграет ли Малком? В строю ли все остальные?
— Малком не сыграет, не работает в общий группе. Дуглас дисквалифицирован. Остальные все готовятся. Есть небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы. (Гоша Чернов).