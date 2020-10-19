Малком не сыграет с «Брюгге»

Источник: Спорт-Экспресс

44-летний специалист сообшил, что нападающий Малком не поможет в этой игре сине-бело-голубым.

Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильского форварда травма колена, которую он получил на одной из тренировок.

— Сыграет ли Малком? В строю ли все остальные?