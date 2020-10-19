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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» vs «Брюгге»: 172 миллиона евро против 144 миллионов

Завтра петербургский клуб стартует в Лиге чемпионов. Соперник — чемпион Бельгии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Стоимость составов

«Зенит» — 172 700 000 евро
«Брюгге» — 144 200 000 евро

В прошлом сезоне «Зенит» был самой дешевой командой группы с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой», но сейчас петербургский клуб на третьем месте. Однако самый дорогой футболист сине-бело-голубых во вторник не сыграет — 30-миллионный Малком травмирован.

В составе «Брюгге» самая высокая цена на рынке усенегальца Дьятта (20 миллионов евро). Он — фланговый нападающий, в чемпионате Бельгии-2020/21 забил пять голов в восьми матчах. Второй по стоимости — нигерийский форвард Деннис (16 миллионов евро). Третий — атакующий полузащитник Ванакен (15 миллионов евро).

Тренер

«Брюгге» — фламандская команда, и ее тренер тоже из Фландрии. Филипп Клеман старше Сергея Семака всего на два года и во многом похож на коллегу из «Зенита». Оба выступали за клубы, в которых сейчас работают, и дважды побеждали с ними в чемпионатах (Бельгии и России) в качестве футболистов. Тренерскую карьеру они начинали в «Брюгге» и «Зените» соответственно, задолго до назначения главными были исполняющими обязанности. И перед возвращением в свои нынешние команды Клеман и Семак работали в других — Сергей Богданович в «Уфе», а бельгиец в «Васланд-Беверене» и «Генке». Кстати, с последним Клеман выиграл золото в сезоне-2018/19, затем вернулся в «Брюгге» и сходу взял с ним еще один титул.

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Тактика

В «Генке» Клеман предпочитал схему 4−2−3−1 или 4−3−3 с треугольником в середине поля основанием вниз. В «Брюгге» в первые два месяца он тоже придерживался расстановки с четырьмя защитниками, но затем стал варьировать тактику. Сейчас можно сказать, что у «Брюгге» два основных варианта — 4−3−3 и 3−5−2. Но вторую расстановку с первых минут в этом чемпионате Бельгии команда использовала только во 2-м, 3-м и 4-м турах.

Сильные стороны «Брюгге» — высокий прессинг и отлаженные действия на стандартах (как при обороне, так и при атаке). В защите команда уязвима при передачах вразрез, а нападающие плохо чувствуют линию офсайда, так что нередко попадают в положение «вне игры».

«Зенит» и «Брюгге» лидируют в своих чемпионатах, причем ближайшие конкуренты как тех, так и других уступают только по дополнительным показателям. У «Зенита» равенство со «Спартаком», у «Брюгге» — с «Шарлеруа».

Последний матч «Брюгге»

Стандард — Брюгге — 1:1 (Гавори, 90+3, с пенальти — Дьятта, 40).

Нереализованный пенальти: Лестьенн («Стандард»), 61 (вратарь).

«Зенит» выиграл у «Сочи» со счетом 3:1, а «Брюгге» в добавленное время упустил победу в гостях у одного из преследователей — «Стандарда». При этом в середине второго тайма вратарь «Брюгге» Симон Миньоле отбил 11-метровый удар в исполнении бывшего форварда «Рубина» Максима Лестьенна.

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Кто не сыграет

«Зениту» точно не поможет дисквалифицированный Дуглас Сантос (эхо красной карточки в матче 6-го тура группового этапа прошлогодней Лиги чемпионов с «Бенфикой»). Из-за травмы не сыграет Малком.

У «Брюгге» проблемы с обороной — травмирован Митрович, дисквалифицирован Дели, коронавирус у Коссуну. Положительные тесты сдали основной вратарь Миньоле и нападающий Крменчик. Проблемы с составом, возможно, заставят Клемана переключиться на схему с тремя центральными защитниками.

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