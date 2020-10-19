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17:28 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Краснодара» Мусаев, а также Кабелла и Марков пропустят матч ЛЧ с «Ренном»

ТАСС, 19 октября. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против французского «Ренна» из-за ангины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Также отмечается, что тесты на коронавирус полузащитника клуба Реми Кабелла и форварда Евгения Маркова дали сомнительный результат. Оба футболиста чувствуют себя хорошо и изолированы от команды. Они также пропустят игру против «Ренна».

«Краснодар» проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна» 20 октября (начало в 22:00 мск).

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