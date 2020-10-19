Тренер «Краснодара» Мусаев, а также Кабелла и Марков пропустят матч ЛЧ с «Ренном»
ТАСС, 19 октября. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против французского «Ренна»
ТАСС, 19 октября. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против французского «Ренна»
Также отмечается, что тесты на коронавирус полузащитника клуба Реми Кабелла и форварда Евгения Маркова дали сомнительный результат. Оба футболиста чувствуют себя хорошо и изолированы от команды. Они также пропустят игру против «Ренна».
«Краснодар» проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна» 20 октября (начало в 22:00 мск).