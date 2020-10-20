Игры на выбывание: «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов без тренера
«Зенит» примет на своем поле «Брюгге», который потерял ряд важных игроков
«Зенит» примет на своем поле «Брюгге», который потерял ряд важных игроков
Три клуба на групповой стадии Лиги чемпионов — серьезное достижение нашего футбола. Но время летит быстро, и вот уже снова надо доказывать, что такое рекордное представительство — не пустой звук. В первый игровой день нынешнего группового этапа «Зенит» примет у себя «Брюгге», а «Краснодар» дебютирует в главном турнире Старого Света во Франции, где будет противостоять «Ренну». Обе команды достались российским коллективам из четвертой корзины, и надо признать, что это не самый простой жребий. Однако шансы на стартовые победы есть, хотя оба отечественных клуба понесли кадровые потери.
«Брюгге» в чемпионате Бельгии после девяти туров делит первое место с «Шарлеруа». В последнем гостевом матче со «Стандартом» (1:1) подопечные Филиппа Клемана дали сопернику отыграться с пенальти в самой концовке. Стоимость состава команды — €144 млн, «Зенит» дороже примерно на €30 млн. И самый дорогой в команде питерцев Малком (€30 млн), увы, на поле завтра не выйдет
Но куда серьезнее потери у «Брюгге»
Место в воротах, вероятно, займет американец Итан Хорват. Возможно, тренер «Брюгге» скорректирует схему игры в защите, отойдя от наиболее привычной в этом сезоне — 4−3−3. Но питерцам нужно также учесть, что «Брюгге» умеет прессинговать и хорошо исполняет стандарты.
— «Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» — это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший форвард
У краснодарцев задача посложнее: «Ренн» идет сейчас во французской Лиге-1 на третьем месте, но еще недавно был на ее вершине. Причина — две ничьи в последних турах с не самыми грозными «Реймсом» и «Дижоном». Тем не менее легкой прогулки ждать не нужно. «Ренн» очень мастеровитая команда, которая здорово играет дома. В нынешнем сезоне на своем стадионе подопечные Жюльена Стефана выиграли шесть матчей и лишь один закончили вничью. И да, в «Ренне» играет тот самый вундеркинд Эдуардо Камавинга, чей талант уже могла почувствовать на себе сборная Украины в товарищеском матче на «Стат-де-Франс» — 17-летний хавбек забил ударом через себя.
В межсезонье французский клуб продал Эдуара Менди в «Челси» и заработал за лето €49,88 млн. Но благодаря выходу в Лигу чемпионов «Ренн» также серьезно усилился, потратив на усиление €71 млн. Самое дорогое приобретение — Жереми Доку, за 18-летнего крайнего полузащитника из «Андерлехта» заплатили €26 млн. Из «Амьена» пришел 15-миллионный Серу Гирасси, из «Лиона» — Мартен Терье, из «Дижона» — Альфред Гомис и Найеф Агерд. Также были арендованы Дальберт («Интер») и Даниэль Ругани («Ювентус»). Серьезное усиление. Вопрос, насколько новички уже приспособились к новому клубу. Плюс «Ренн» нельзя назвать опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы клуб набрал всего четыре очка и занял последнюю строчку, пропустив вперед «Селтик», румынский ЧФР и «Лацио». Так что «Ренн» для Лиги чемпионов —
От клуба Сергея Галицкого не будут ждать мгновенного результата, успешное выступление в группе станет приятным сюрпризом. А когда «Краснодар» не сдавлен обстоятельствами, обычно его футболисты играют раскрепощенно. Стоит отметить, что перед вылетом во Францию в команде выявили сразу несколько положительных тестов на коронавирус. Матч первого тура пропустят полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков. Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды Мурад Мусаев. «Краснодар» отметил, что у него ангина, но при этом отрицательные тесты на COVID-19.
Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, там собраны лучшие команды, «Ренн» в том числе. «Краснодар» — уже серьезный боец Лиги Европы, знает, как там играть, но в Лиге чемпионов всё гораздо сложнее и интереснее. Игроки «Краснодара» будут еще более мотивированы. Трех дней для подготовки к игре достаточно, а где начинать групповой этап, не столь принципиально. На выезде, возможно, даже лучше. Жаль, что потеряли Кабеллу, но у «быков» хорошая скамейка.
Третий представитель России в Лиге чемпионов — московский «Локомотив» — начнет свое выступление в среду. Команда Марко Николича сыграет на выезде с австрийским «Ред Буллом».