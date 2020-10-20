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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Лиге чемпионов предрекли масштабную реформу

Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с сезона-2024/25. Об этом сообщает The Telegraph.

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Источник издания предрек турниру масштабную реформу. По сведениям The Telegraph, руководство Лиги чемпионов рассматривает изменение структуры проведения группового этапа. Согласно одному из вариантов, 36 команд будут поделены на шесть групп, в которых будет проводиться по десять встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другой вариант предполагает, что в группах будет проходить такое же количество матчей, как сейчас. При этом соперники будут выбираться по «швейцарской системе», которая характерна для шахмат и прочих интеллектуальных игр.

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Суть данной системы проведения спортивных турниров заключается в том, что участники отбираются так, чтобы между собой встречались только относительно равные по силе соперники, что, в итоге, позволяет сыграть небольшое количество матчей для определения победителя.

На данный момент в основном раунде Лиги чемпионов принимают участие 32 команды.

Ранее Ace Football провел исследование и назвал самого переоцененного футболиста в истории спорта. Самым переоцененным признали бывшего полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда. 23,5 процентов респондентов назвали именно его. На втором месте расположился французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22 процента). Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третью строчку (20 процентов).

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