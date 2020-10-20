«Зенит» проиграл дома «Брюгге» в стартовом матче Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Группа F20.10.2020, 19:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 16682 зрителя
|Сергей Семак
|Филипп Клеман
|Итан Хорват
|74′
|Эммануэл Деннис
|63′
|Шарль Де Кетеларе(Руд Вормер)
|90+3′
|41
|Михаил Кержаков
|22
|Итан Хорват
|15
|Вячеслав Караваев
|77
|Клинтон Мата
12′
|4
|Данил Круговой
|2
|Эдуард Соболь
|6
|Деян Ловрен
53′
|18
|Федерико Рикка
|44
|Ярослав Ракицкий
|44
|Брандон Мехеле
|5
|Вильмар Барриос
|20
|Ханс Ванакен
85′
|7
|Сердар Азмун
|25
|Руд Вормер
|22
|Артем Дзюба
|26
|Матс Ритс
33′
|27
|Магомед Оздоев
88′
|90
|Шарль Де Кетеларе
|21
|Александр Ерохин
|11
|Крепин Диатта
77′
|11
|Себастьян Дриусси
72′
|10
|Ноа Ланг
|20
|Маркус Валле да Силва Вендел
|42
|Эммануэл Деннис
14′82′
|14
|Далер Кузяев
72′
|27
|Юссуф Баджи
|17
|Андрей Мостовой
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|0
|Удары (всего)
|0
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт(Франция)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Бенуа Мийо(Франция)
|Ассистент ВАР
|Делажо Вилли(Франция)