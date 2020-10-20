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21:54 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл дома «Брюгге» в стартовом матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл дома бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В другом матче группы сыграют «Лацио» и «Боруссия».

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Зенит
1:2
Первый тайм: 0:0
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