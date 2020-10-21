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00:02 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в дебютном матче на групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 20 октября. Российский «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» со счетом 1:1 в матче первого тура группы Е футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

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У «Краснодара» гол забил Кристиан Рамирес (59-я минута). У хозяев с пенальти отличился Сехру Гирасси (56). На 73-й минуте из-за травмы был заменен защитник «Краснодара» Сергей Петров.

«Краснодар» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб впервые получил право принять участие в главном европейском турнире, но не сумел преодолеть квалификацию. В этом сезоне команда Мурада Мусаева пробилась в финальную часть турнира, обыграв в раунде плей-офф квалификации греческий ПАОК (2:1; 2:1). Сам Мусаев не смог полететь во Францию с командой из-за ангины. Помимо него, встречу пропустили полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла и форвард клуба Евгений Марков, результаты тестов на коронавирус которых показали сомнительный результат.

«Ренн» также является дебютантом Лиги чемпионов. Краснодарцы в пятый раз противостоят командам из Франции: до этого клуб дважды сыграл вничью со счетом 1:1 с «Лиллем» на групповом этапе Лиги Европы сезона-2014/15, а два года спустя обыграл дома «Ниццу» и уступил французской команде в гостях на групповом этапе (5:2; 1:2).

В другом матче группы Е «Челси» дома сыграл с «Севильей» вничью со счетом 0:0. В следующем туре «Краснодар» примет «Челси» 28 октября, «Ренн» в тот же день сыграет в гостях с «Севильей».

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Ренн
1:1
Первый тайм: 0:0
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