«Лацио» победил дортмундскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Чиро Иммобиле (6-я минута) и Жан Даниэль Акпа-Акпро (76), на 23-й минуте мяч от голкипера гостей Марио Хитца пересек линию ворот после удара защитника «Лацио» Луиса Фелипе. У «Боруссии» отличился Эрлинг Холанд (71).

Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 20.10.2020, 22:00 Лацио 3 Боруссия Д 1

«Лацио» занимает первое место в группе F, имея в активе три очка и опережая по разнице мячей бельгийский «Брюгге», который ранее во вторник оказался сильнее российского «Зенита» (2:1). «Зенит» идет третьим, «Боруссия» — четвертой, оба клуба не набрали очков. В следующем туре «Лацио» сыграет 28 октября в гостях с «Брюгге», а «Зенит» в этот же день на выезде встретится с «Боруссией».

Соперники российского «Краснодара» по группе E английский «Челси» и испанская «Севилья» сыграли вничью (0:0). «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1) и возглавил турнирную таблицу группы за счет гола на выезде. Вторым идет «Ренн», третьим — «Челси», четвертой — «Севилья».

Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 20.10.2020, 22:00 Челси 0 Севилья 0

В матче группы H футболисты французского «Пари Сен-Жермен» дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед» (1:2). В другом матче квартета германский «Лейпциг» на своем поле победил турецкий «Истанбул Башакшехир» (2:0), дубль оформил Анхелиньо.

Лига чемпионов 2020/2021 Группа H, 20.10.2020, 22:00 ПСЖ 1 Манчестер Юнайтед 2

Испанская «Барселона» в матче группы G, доигрывая вдесятером, дома разгромила венгерский «Ференцварош» (5:1). Капитан хозяев аргентинец Лионель Месси стал автором первого гола в матче, он забил в 16-м розыгрыше Лиги чемпионов, сравнявшись по этому показателю с валлийским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гигзом, который завершил карьеру. Ранее в группе G киевское «Динамо» дома уступило итальянскому «Ювентусу» (0:2). Главный тренер киевлян Мирча Луческу стал самым возрастным специалистом, который когда-либо возглавлял клуб в Лиге чемпионов (75 лет и 84 дня). Ранее это достижение принадлежало наставнику германской «Баварии» Юппу Хайнкесу (73 года).