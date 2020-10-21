Австрийская охота: сможет ли «Локо» набрать очки в Зальцбурге
«Ред Булл» называют главным конкурентом москвичей в борьбе за Лигу Европы.
«Ред Булл» называют главным конкурентом москвичей в борьбе за Лигу Европы.
Вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» старт в Лиге чемпионов — 2020/21 берет столичный «Локомотив». В первом туре «железнодорожники» сыграют на выезде с австрийским «Ред Буллом». Эта команда в прошлом году смогла пошуметь в еврокубках, а в нынешнем — мощно начать национальный чемпионат: четыре победы в четырех матчах. В межсезонье «Ред Буллу» удалось удержать своих лидеров — форварда Пэтсона Даку и полузащитника Доминика Собослаи. Поэтому наших футболистов ждет серьезное испытание, но надежда на очки есть, о чем «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.
На матч в Зальцбург отправились 23 футболиста «Локомотива», включая звездного новичка команды Зе Луиша. Форвард из
В Австрии Зе Луиш, скорее всего, выйдет в стартовом составе и составит пару с нападающим Федором Смоловым. Прошлая Лига чемпионов у россиянина не задалась, впрочем, как и у всего клуба. За шесть туров «Локомотив» забил всего четыре мяча, потерпев пять поражений. Хотя начиналось всё совсем неплохо — с победы над «Байером» в Леверкузене (2:1).
— Конечно, без Баринова «Локо» тяжело.
Скорее всего, место Баринова в центре поля займет 22-летний воспитанник клуба Даниил Куликов, который в этом чемпионате сыграл в восьми матчах РПЛ. В межсезонье «железнодорожники» очень хотели усилить данную позицию и долго вели переговоры с Далером Кузяевым, но полузащитник сборной России всё же решил продолжить карьеру в «Зените».
— Из трех российских участников в Лиге чемпионов меня больше всего настораживает ситуация в «Локомотиве», — рассказал «Известиям» шестикратный чемпион страны Егор Титов. — В отсутствие уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона. Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно. Хорошо, что взяли Зе Луиша, это усиление. Но даже с учетом всех приобретений считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы.
Действительно, из трех российских команд, попавших в основную сетку ЛЧ, «Локомотиву» досталась самая сложная группа. Действующий победитель турнира «Бавария» и очень стабильный «Атлетико», который под руководством Диего Симеоне всегда проходит групповой этап. Чтобы сохранить шансы на еврокубковую весну, «железнодорожникам» важно не проиграть в стартовом туре прямому конкуренту.
— Группа у «Локомотива» приличная. «Атлетико» и «Бавария» вне конкуренции, а вот с «Зальцбургом» можно побороться за третье место, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр,
«Ред Булл» здорово начал сезон. Команда американского тренера Джесси Марша одержала победы во всех четырех матчах с великолепной разницей забитых и пропущенных мячей — 17:4. У австрийцев очень приличный состав, в котором можно выделить замбийского форварда Пэтсона Даку (в прошлом сезоне забил 24 гола в 31 матче внутреннего чемпионата) и венгерского хавбека Доминика Собослаи. В прошлом сезоне 19-летний талант набрал 19 очков по системе «гол+пас» в Высшей лиге Австрии. На парня уже высочайший спрос, а после нынешнего сезона клуб из Зальцбурга сможет выручить серьезные деньги за этого игрока. Подопечным Марко Николича крайне важно плотно сыграть с двумя этими футболистами.
Матч рассудит голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гэзюбююком. В прошлом сезоне у этого рефери был конфликт с российским тренером Леонидом Слуцким, когда тот возглавлял клуб «Витесс» из Нидерландов.