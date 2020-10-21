Оказывается, «МЮ» умеет играть в защите! Сульшер прихлопнул «ПСЖ» в Париже

«ПСЖ» — «МЮ» — самая мощная афиша вторника. Финалист последней ЛЧ против команды, которая всегда в тренде. Ну и не забываем, как «Юнайтед» сенсационно выбил из Лиги Париж два сезона назад. Когда Рэшфорд забил в концовке ответного матча в Париже… Это так, без намеков.

У «МЮ» очень необычный стартовый состав. Вынужденно неожиданный — в Париж даже не приехали Магуайр, Байи, Гринвуд, Кавани. В итоге у «Юнайтед» экспериментальная оборона — в центре есть даже товарищ Туанзебе. А ведь и в идеальном сочетании у «красных дьяволов» куча проблем в защите. С таким составом «МЮ» был очевидным аутсайдером встречи.

Зато в «ПСЖ» почти все здоровы. Ну, по крайней мере, селебрити. Идеальная тройка атаки Неймар — Мбаппе — Ди Мария. Это главное, что надо знать о составе «ПСЖ». Да и в центре все мощно — к Гане присоединился новичок из «Порту» Данилу Перрейра. Еще один очень качественный опорник. Помогал в креативе супер-трио Андер Эррера — бывший сотрудник «МЮ», к слову.

Удивительно, но «Юнайтед», пропустивший 6 от «Тоттенхэма» и измученный скромным «Брайтоном», четко сдерживал супер-атаку «ПСЖ». Минимум свободы Неймару и Мбаппе — по 2−3 игрока всегда были на них. При этом все (считая Рэшфорда и Марсьяля) так пахали в обороне, что и остальные футболисты Парижа были прикрыты. Менее статусные. Ди Мария лупил издалека, ну, а Неймар и Мбаппе пытались обвести всех в режиме «соло». Получалось не очень. Кроме удара Курзавы после кросса — у «ПСЖ» не было примерно ничего в первом тайме.

А вот «Юнайтед» взял и отыскал гол. Диалло глупо сфолил на Марсьяле в штрафной — чистый пенальти. Бруну Фернандеш подошел к точке и… не реализовал второй 11-метровый в жизни. Подряд — в игре с «Ньюкаслом» тоже не реализовал. Только вот Кейлор Навас слишком рано двинулся навстречу мячу — VAR и Матео Лаос дали Бруну еще один шанс. Тут уж португалец не слажал — 1:0 в пользу «МЮ».

Но никто не сомневался, что «Юнайтед» умеет отыскивать голы из ничего. И убегать в контратаки. Удивительно другое — трио ЦЗ Туанзебе — Линделеф — Шоу (как бы левый защитник, который и там косячит) — работало очень качественно. Против «всего-то» Неймара, Мбаппе и Ди Марии. А еще — Мойзе Кина. Тухель после перерыва перешел на ультра-атакующую модель. Помогло не слишком.

Окей, «ПСЖ» сравнял счет — но это был просто корнер. Корнер, после которого Марсьяль срезал мяч в свои ворота. А так — Париж пусть давил, пусть забронировал половину поля «МЮ», пусть Мбаппе устраивал шоу по дриблингу… Моментов у хозяев все равно было мало. Чертовски мало.

А на 87-й «МЮ» использовал свой. Рэшфорд качнул Данило и ввинтил мяч четко в угол. 1:2 — снова Маркус в конце матча огорчает Париж! Где-то мы это уже видели… Конечно, сейчас для «ПСЖ» все не так страшно — впереди почти весь групповой этап. Но все же победа «МЮ» — сенсация. Как и то, что «Юнайтед» совсем не так плох в обороне. Даже без основных защитников.

Кстати, Париж проиграл дома в группе ЛЧ впервые за… 16 лет! А знаете, кто последний раз обыгрывал «ПСЖ» в гостях в самом крутом турнире мира? Правильно, российский клуб. ЦСКА в 2004-м с хет-триком Сергея Семака, если быть точным. «МЮ» лишь последовал его примеру.