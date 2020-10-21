Оказывается, «МЮ» умеет играть в защите! Сульшер прихлопнул «ПСЖ» в Париже
Рэшфорд снова забил в концовке — ну просто классика.
Рэшфорд снова забил в концовке — ну просто классика.
«ПСЖ» — «МЮ» — самая мощная афиша вторника. Финалист последней ЛЧ против команды, которая всегда в тренде. Ну и не забываем, как «Юнайтед» сенсационно выбил из Лиги Париж два сезона назад. Когда Рэшфорд забил в концовке ответного матча в Париже… Это так, без намеков.
У «МЮ» очень необычный стартовый состав. Вынужденно неожиданный — в Париж даже не приехали Магуайр, Байи, Гринвуд, Кавани. В итоге у «Юнайтед» экспериментальная оборона — в центре есть даже товарищ Туанзебе. А ведь и в идеальном сочетании у «красных дьяволов» куча проблем в защите. С таким составом «МЮ» был очевидным аутсайдером встречи.
Зато в «ПСЖ» почти все здоровы. Ну, по крайней мере, селебрити. Идеальная тройка атаки Неймар — Мбаппе — Ди Мария. Это главное, что надо знать о составе «ПСЖ». Да и в центре все мощно — к Гане присоединился новичок из «Порту» Данилу Перрейра. Еще один очень качественный опорник. Помогал в креативе
Удивительно, но «Юнайтед», пропустивший 6 от «Тоттенхэма» и измученный скромным «Брайтоном», четко сдерживал
А вот «Юнайтед» взял и отыскал гол. Диалло глупо сфолил на Марсьяле в штрафной — чистый пенальти. Бруну Фернандеш подошел к точке и… не реализовал второй 11-метровый в жизни. Подряд — в игре с «Ньюкаслом» тоже не реализовал. Только вот Кейлор Навас слишком рано двинулся навстречу мячу — VAR и Матео Лаос дали Бруну еще один шанс. Тут уж португалец не слажал — 1:0 в пользу «МЮ».
Но никто не сомневался, что «Юнайтед» умеет отыскивать голы из ничего. И убегать в контратаки. Удивительно другое — трио ЦЗ Туанзебе — Линделеф — Шоу (как бы левый защитник, который и там косячит) — работало очень качественно. Против «всего-то» Неймара, Мбаппе и Ди Марии. А еще — Мойзе Кина. Тухель после перерыва перешел на
Окей, «ПСЖ» сравнял счет — но это был просто корнер. Корнер, после которого Марсьяль срезал мяч в свои ворота. А так — Париж пусть давил, пусть забронировал половину поля «МЮ», пусть Мбаппе устраивал шоу по дриблингу… Моментов у хозяев все равно было мало. Чертовски мало.
А на 87-й «МЮ» использовал свой. Рэшфорд качнул Данило и ввинтил мяч четко в угол. 1:2 — снова Маркус в конце матча огорчает Париж!
Кстати, Париж проиграл дома в группе ЛЧ впервые за… 16 лет! А знаете, кто последний раз обыгрывал «ПСЖ» в гостях в самом крутом турнире мира? Правильно, российский клуб. ЦСКА в 2004-м с