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12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером

Два российских клуба стартовали в Лиге чемпионов.

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Петербуржцы провалились, уступив дома аутсайдеру группы «Брюгге» (1:2), а сильно ослабленный «Краснодар» вырвал ничью во Франции у «Ренна» (1:1).

Если какие-то иллюзии по поводу выступления клубов РПЛ в Лиге чемпионов еще и были до старта турнира, то они испарились уже в первом тайме матча «Зенит» — «Брюгге». Флагмана РПЛ против команды, которая на бумаге (и по рыночной стоимости) — самая слабая среди всех наших соперников в трех группах.

Если не «Брюгге» дома, то кого вообще побеждать? Но начался матч, и мы обнаружили, что российский чемпион не сильнее бельгийского. Ослабленного потерями из-за коронавируса и дисквалификаций. Да, Сергей Семак тоже не мог рассчитывать на Малкома, Дугласа и Жиркова. Однако экс-барселонца, скажем, не было и во всем предыдущем розыгрыше ЛЧ. Тем не менее, тогда питерцы начали убедительно — с уверенной ничьей в Лионе (1:1) и домашней победы над «Бенфикой» (3:1).

Теперь же сразу получили звонкую пощечину. И разговоры, о том, что возникали моменты для победы — в пользу бедных. Даже по статистике игра получилась абсолютно равной — по владению мячом, ударам и т. д. Три очка взял тот, кому чуть больше повезло. Могло и питерцам, но и победа «Брюгге» не выглядит верхом несправедливости. Гости торопились вводить мяч в игру, они до последних минут шли вперед. И добились своего. Ирония судьбы: связку опытнейших центральных защитников — Ракицкого и Ловрена — оставил в дураках 19-летний подросток Де Кателаре.

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В одном матче может случиться все, что угодно. Не день «Зенита», встали не с той ноги, и все такое. Беда в том, что до этого уже был не день «Динамо» и не день «Ростова» в Лиге Европы, а в прошлом году таких дней набралась охапка у всех — и ни одна команда не дошла до весенней части еврокубков.

Можно, конечно, и Сергея Семака поменять, как это сделали бело-голубые с Кириллом Новиковым. Вот только кто поручится, что «Зенит» после этого заиграет лучше? Неубедительно-то на европейской арене выглядят далеко не одни только питерцы, а команды у большинства тренеров российских клубов. А опыт Мирчи Луческу и Роберто Манчини говорит, что и иностранные специалисты — не панацея от всех бед.

Есть ощущение, что причины неудач глубже. Их пытаются устранять заменой тренеров и футболистов, введением разных версий лимита на легионеров, переходом с системы «весна-осень» на «осень-весна». Вот только о самом футболе дискуссии практически нет: о подготовке молодежи, об интенсивности игр, о мотивации — при уровне зарплат, не соответствующих мастерству. Порой кажется, что личные успехи менеджеров, зачастую перевешивают командные. И это тоже тянет наш футбол вниз. Не хватает системной работы и стабильности.

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«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов

Хорошо еще, что есть «Краснодар»! Который, конечно, в прошлом сезоне тоже начудил — с «Олимпиакосом» (0:4) и «Базелем» (0:5). Но в этом пока напоминает, что российский футбол скорее жив, чем мертв. Сначала пробившись в Лигу чемпионов, впервые в истории обеспечив РПЛ трех участников в главном клубном турнире. А теперь и с «Ренном» сыграв отлично. От «быков» — без главного тренера Мурада Мусаева, лидеров Кабелла, Вандерсона, Классона, Ари, Мартыновича — многого не ждали. Они же выглядели смело и уверенно. В первом тайме создав больше моментов, чем соперник.

А во втором, пропустив после бездарных ошибок Кайо и Сорокина, тут же отыгрались.

И продолжили идти вперед, создавая возможности забить не намного реже хозяев. В концовке же блестяще сыграл Сафонов. Растут все-таки таланты!

Теперь представляется, что если кто и выйдет в весеннюю часть еврокубков, то скорее «Краснодар», чем «Зенит». Посмотрим, сумеет ли чемпион собраться и опровергнуть такое впечатление.

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