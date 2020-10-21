«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером
Два российских клуба стартовали в Лиге чемпионов.
Два российских клуба стартовали в Лиге чемпионов.
Петербуржцы провалились, уступив дома аутсайдеру группы «Брюгге» (1:2), а сильно ослабленный «Краснодар» вырвал ничью во Франции у «Ренна» (1:1).
Если
Если не «Брюгге» дома, то кого вообще побеждать? Но начался матч, и мы обнаружили, что российский чемпион не сильнее бельгийского. Ослабленного потерями
Теперь же сразу получили звонкую пощечину. И разговоры, о том, что возникали моменты для победы — в пользу бедных. Даже по статистике игра получилась абсолютно равной — по владению мячом, ударам
В одном матче может случиться все, что угодно. Не день «Зенита», встали не с той ноги, и все такое. Беда в том, что до этого уже был не день «Динамо» и не день «Ростова» в Лиге Европы, а в прошлом году таких дней набралась охапка у всех — и ни одна команда не дошла до весенней части еврокубков.
Можно, конечно, и Сергея Семака поменять, как это сделали
Есть ощущение, что причины неудач глубже. Их пытаются устранять заменой тренеров и футболистов, введением разных версий лимита на легионеров, переходом с системы «весна-осень» на «осень-весна». Вот только о самом футболе дискуссии практически нет: о подготовке молодежи, об интенсивности игр, о мотивации — при уровне зарплат, не соответствующих мастерству. Порой кажется, что личные успехи менеджеров, зачастую перевешивают командные. И это тоже тянет наш футбол вниз. Не хватает системной работы и стабильности.
Хорошо еще, что есть «Краснодар»! Который, конечно, в прошлом сезоне тоже начудил — с «Олимпиакосом» (0:4) и «Базелем» (0:5). Но в этом пока напоминает, что российский футбол скорее жив, чем мертв. Сначала пробившись в Лигу чемпионов, впервые в истории обеспечив РПЛ трех участников в главном клубном турнире. А теперь и с «Ренном» сыграв отлично. От «быков» — без главного тренера Мурада Мусаева, лидеров Кабелла, Вандерсона, Классона, Ари, Мартыновича — многого не ждали. Они же выглядели смело и уверенно. В первом тайме создав больше моментов, чем соперник.
А во втором, пропустив после бездарных ошибок Кайо и Сорокина, тут же отыгрались.
И продолжили идти вперед, создавая возможности забить не намного реже хозяев. В концовке же блестяще сыграл Сафонов. Растут
Теперь представляется, что если кто и выйдет в весеннюю часть еврокубков, то скорее «Краснодар», чем «Зенит». Посмотрим, сумеет ли чемпион собраться и опровергнуть такое впечатление.