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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи с «Ренном»

21-летний российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).

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10
фотографий
10
фотографий

Об этом информирует пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

«Браво, Матвей!» — гласит комментарий к публикации от УЕФА.

В матче с «Ренном» на счету Сафонова 7 сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот «Краснодара».

Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 13 встреч во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и отыграл два матча без пропущенных мячей.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 11 млн.

«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».

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Ренн
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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