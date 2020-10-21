Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи с «Ренном»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Об этом информирует пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

«Браво, Матвей!» — гласит комментарий к публикации от УЕФА.

В матче с «Ренном» на счету Сафонова 7 сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот «Краснодара».

Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 13 встреч во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и отыграл два матча без пропущенных мячей.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 11 млн.