Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи с «Ренном»
21-летний российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
21-летний российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
Об этом информирует
«Браво, Матвей!» — гласит комментарий к публикации от УЕФА.
В матче с «Ренном» на счету Сафонова 7 сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот «Краснодара».
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 11 млн.
«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».