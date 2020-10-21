Семак объяснил поражение «Зенита» в первом матче Лиги чемпионов
По его словам, команда проиграла
По его словам, команда проиграла
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).
Семак назвал матч тяжелым и признал, что до пропущенного мяча команда действовала в атаке пассивно. Петербургскому клубу удалось сравнять счет и создать после этого пару моментов, но ошибки в обороне привели к поражению.
«Что касается игры в атаке, атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Затем действовали неплохо, но, к сожалению, не смогли выиграть», — сказал главный тренер «Зенита».