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10:08 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Семак объяснил поражение «Зенита» в первом матче Лиги чемпионов

По его словам, команда проиграла из-за ошибок в обороне.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).

Семак назвал матч тяжелым и признал, что до пропущенного мяча команда действовала в атаке пассивно. Петербургскому клубу удалось сравнять счет и создать после этого пару моментов, но ошибки в обороне привели к поражению.

«Что касается игры в атаке, атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Затем действовали неплохо, но, к сожалению, не смогли выиграть», — сказал главный тренер «Зенита».

Зенит
1:2
Первый тайм: 0:0
Брюгге
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