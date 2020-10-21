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10:19 (мск), источник: Sport24

Мбаппе обновил свою антирекордную серию без голов в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не смог отметиться забитым голом в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

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Источник: Sport24

Встреча прошла 20 октября в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Единственный гол в ворота гостей забил их же нападающий Антони Марсьяль, отметившись автоголом.

Мбаппе продлил свою серию без голов в Лиге чемпионов до 6 матчей. Это самая длительная сухая серия 21-летнего француза в данном турнире. Последний раз Килиан забивал 11 декабря 2019 года в ворота «Галатасарая» в 6-м туре группового этапа ЛЧ-2019/20.

«ПСЖ» занимает 3-е место в группе H. Лидирует «РБ Лейпциг», со счетом 2:0 обыгравший «Истанбул Башакшехир». «МЮ» — на второй позиции, турецкий клуб — на четвертой.

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