«Манчестер Юнайтед» впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд

Как сообщается в твиттере B/R Football, это 10-я подряд выездная победа манкунианцев во всех турнирах. Подобная серия случилась впервые в истории клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе H. Лидирует «РБ Лейпциг», со счетом 2:0 обыгравший «Истанбул Башакшехир». «ПСЖ» — на третьей позиции, турецкий клуб — на четвертой.