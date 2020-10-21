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10:49 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд

Манчестер Юнайтед обыграл ПСЖ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Н прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: Sport24

Как сообщается в твиттере B/R Football, это 10-я подряд выездная победа манкунианцев во всех турнирах. Подобная серия случилась впервые в истории клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе H. Лидирует «РБ Лейпциг», со счетом 2:0 обыгравший «Истанбул Башакшехир». «ПСЖ» — на третьей позиции, турецкий клуб — на четвертой.

Во втором туре «МЮ» дома примет «РБ Лейпциг», а «Истанбул Башакшехир» на своем поле сыграет с «ПСЖ».

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