«Манчестер Юнайтед» впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд
Манчестер Юнайтед обыграл ПСЖ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Н прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Манчестер Юнайтед обыграл ПСЖ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Н прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Как сообщается в твиттере B/R Football, это 10-я подряд выездная победа манкунианцев во всех турнирах. Подобная серия случилась впервые в истории клуба.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе H. Лидирует «РБ Лейпциг», со счетом 2:0 обыгравший «Истанбул Башакшехир». «ПСЖ» — на третьей позиции, турецкий клуб — на четвертой.
Во втором туре «МЮ» дома примет «РБ Лейпциг», а «Истанбул Башакшехир» на своем поле сыграет с «ПСЖ».