Текущие события
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
12:27 (мск), источник: Sport24

Бышовец — о матче «Зенит» — «Брюгге»: Было ощущение, что это игра не Лиги чемпионов, а чемпионата России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал, какие впечатления у него оставил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Зенитом и Брюгге (1:2).

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Матч оставил двоякое впечатление. Первое: сложился стереотип об определенном ритме, темпе, в котором команды играют в чемпионате России. Такое впечатление, что мы увидели не матч Лиги чемпионов, а очередную встречу первенства России. Играли медленно, скорости и давления не было на протяжении большей части матча. Такое развитие событий и такие скорости, считаю, больше устраивали бельгийцев. Поэтому им удавался контроль мяча.

Второе: бельгийцы были опаснее в первом тайме. После того, как «Брюгге» открыл счет, команда встрепенулась. Мы увидели и агрессивность со стороны «Зенита», и быстроту передач, как следствие, начали появляться моменты. Надо признать, что очень удачно сыграл Ловрен в эпизоде с ответным голом. Он очень здорово пробил.

Мне кажется, что у «Зенита» были все шансы для того, чтобы победить. Во второй половине команда атаковала, владела преимуществом, казалось, что второй мяч должен залететь в ворота гостей. А вот оборона в конце сыграла недостаточно концентрированно. Отсутствие должного внимания сказались на результате. Надо сказать, что «Брюгге» своей игрой убаюкал «Зенит». Мне очень понравилась игра Ванакена, который умело менял ритм и направление игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается атаки «Зенита», то Дриусси совершенно выпал из игры. После промаха аргентинца в верной голевой ситуации, Сергей Семак принял решение заменить его. Выход Мостового в этой связи был очень кстати. С Андреем на поле «Зенит» стал намного быстрее. Дзюба действовал по всему фронту нападения, часто менял позицию. Азмун имел пару отличных моментов, которые мог завершить забитым мячом, но забить не получилось. Выход в стартовом составе Кругового оправдал себя: он выглядел в целом достаточно надежно. Барриос и Кузяев действовали активно, но непродуктивно, это если говорить о центре поля.

Трагедии в этом поражении нет — это мое мнение. Но надо быть ментально готовыми к скорости, которые показывают в Лиге чемпионов. В будущих матчах необходимо быть готовыми навязать свою игру. Если отдаешь инициативу, то ее потом очень сложно вернуть, это показал и стартовый матч «Зенита» в Лиге чемпионов, — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».

Зенит
1:2
Первый тайм: 0:0
Брюгге
 Жена Малкина вошла в топ-20 самых сексуальных женщин России: ПИКАНТНЫЕ ФОТО
Ничего святого! Русская акробатка за айфон готова даже на такое...
«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
Рекорды Месси и победа Сульшера в Париже. Обзор Лиги чемпионов
Коронавирус добрался до русского биатлона: есть первая жертва
Лионель Месси установил очередной рекорд Лиги чемпионов
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь