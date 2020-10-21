«Клуб без истории», или успешный бизнес-проект? Рассказываем о сопернике «Локо» в ЛЧ
Ради «Ред Булл» пожертвовали «Аустрией»: поглотили клуб, выживали фанатов, но команда в итоге стала гегемоном.
Ради «Ред Булл» пожертвовали «Аустрией»: поглотили клуб, выживали фанатов, но команда в итоге стала гегемоном.
«Локомотив» начинает эту кампанию в Лиге чемпионов с матча с австрийским «Зальцбургом»: в прошлом сезоне (кстати, первом для команды) «Ред Булл» начал ярко, разгромив «Генк» 6:2, потом чуть было не обыграл «Ливерпуль». Как итог — 3-е место в группе, но запоминающееся выступление на групповом этапе.
В этой Лиге чемпионов они пока выделились только представлением соперников на своём сайте: сравнили «Локомотив» с пассажиром, который каждый год набирает жалкие три очка. Кстати,
Дитрих Матешиц, основатель Red Bull, в основу своей стратегии положил то, что компания не просто продаёт энергетики, а создаёт определённый стиль жизни. Для этого предприниматель сместил акцент на спортивный рынок: сначала были экстремальные виды спорта — сноубординг, фрискиинг, параглайдинг, маунтинбайк, мотокросс, — потом появилась хоккейная команда «Ред Булл» Зальцбург и гоночная команда «Ред Булл Рейсинг». В 2005 компания пришла и в футбол.
— Мы всегда обсуждали футбольную тему, — говорил Матешиц в интервью FAZ. — Поколение, которое начало пить «Ред Булл», катаясь на сноубордах и горных велосипедах, уже вышло на работу. Раньше его пили на дискотеках, теперь — в офисах. Маркетинговая стратегия не может игнорировать самый важный вид спорта.
Начали с Австрии, родины Матешица, и в итоге выбор пал на клуб с многолетней историей — «Аустрии». Трёхкратный чемпион и финалист кубка УЕФА-1994 в начале 2000-х начал испытывать серьёзные финансовые проблемы, что сказывалось и на результате, поэтому сперва болельщики восприняли слухи о приходе богатого спонсора с надеждой и верой в будущее. Но вместе с новым тренером, трансферами звёзд и мечтами однажды сыграть в финале Лиги чемпионов новое руководство начало куда более серьёзные трансформации: историческое название «Аустрия» изменилось на «Ред Булл» Зальцбург, традиционные
Болельщики разозлились ещё сильнее, когда их начали не пускать на стадион в атрибутике «не тех цветов», — стюарды разворачивали всех, кто пришёл в
Руководству «Ред Булл» нашлось, что на это ответить, — всю фанатскую трибуну забанили. Более жёсткие санкции последовали за выбрасывание пиротехники на поле: клуб отправил в пожизненный бан 50 болельщиков, а 6 человек привлекли к уголовной ответственности. После этого фанаты попытались выйти с руководителями на диалог, и на встрече с ними выдвинули пять требований: оставить цвета; датой образования клуба продолжить считать 1933 год, а на официальном сайте указать все предыдущие достижения; вернуть фанатам трибуну за воротами; снять бан для части болельщиков; вести постоянный диалог. Предприниматели покивали головами и дали понять, что «Ред Булл» — клуб без истории, то есть совершенно новый проект, который начинается с нуля. Ну, с одной поправкой — место в Бундеслиге и стадион остались.
Матешиц все эти фанатские веяния не очень понимал: говорил, что не думает о прошлом, смотрит в завтрашний день, а происходящее называл «нулевым часом новой эры».
Первые результаты
А потом — ещё десять раз.
После Австрии Матешиц поехал дальше: футбольный клуб появился в
Когда «Лейпциг» вышел в еврокубки, вопросом сотрудничества двух клубов занялся УЕФА: согласно регламенту, командам с одним владельцам нельзя участвовать ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Докопаться было, к чему: у компании ключевая и там, и там, формы и эмблемы — похожи, соглашение о сотрудничестве — официальное, а число трансферов и аренд уж слишком высоко. Пришлось в срочном порядке идти на изменения в управлении — Red Bull в итоге остался в «Зальцбурге» только как спонсор.
Академия «Ред Булл» — это шесть открытых полей, тренировочные площадки,
Три года спустя после открытия, команда U-19 стала чемпионом Юношеской лиги чемпионов, а в 2018 «Ред Булл» играл в полуфинале Лиги Европы с шестью воспитанниками в составе.
Первое, что сделали тренеры академии, — это отошли от общепринятой системы с упором на технические навыки игроков, и сделали упор на развитие координационных навыков. К этому добавили невероятное количество анализа данных, чтобы лучше понимать игроков. Технических устройств и для того, и для другого в академии немало.
Спринты. В спортзале академии есть устройство 1080 Sprint, которое генеральный директор Мафред Паммингер считает одним из краеугольных камней успеха: «Наши ребята должны быть очень быстрыми — это то, для чего предназначена наша игровая система. А в современном футболе 90% всех спринтов не превышают 20 метров». Работает она так: игрок надевает на таз ремень, который соединен с компьютером и работает с бесступенчато регулируемым уровнем сопротивления, совершает пробежки, а тренер в режиме реального времени видит на экране кривую производительности. Проанализировав данные, можно сделать выводы, когда футболист достигает максимальной скорости, как он может её поддерживать и какая нога больше задействована.
Тренажёр для космонавтов. Антигравитационная беговая дорожка — тренажёр, изначально разработанный для космонавтов, позволяет травмированным спортсменам вернуться к подготовке намного раньше. «На трассе игрок носит герметичные брюки с воздушной камерой, доходящей до бедер. Воздуходувка создает в ней давление, что снижает вес тела до 80 процентов», — говорил Паммингер. Получается, что игрок выполняет своего рода лунную походку, поэтому уже на ранних стадиях восстановительного процесса привыкает к естественному бегу. Это более инновационная форма реабилитации, нежели занятия в воде.
SoccerBot360. Технология, которая моделирует ситуации в пространстве с целью тренировки пространственного ориентирования. Футболисты не просто бьют мяч о стену, а учатся быстрее думать и тренируют взгляд. Встроенная камера отслеживает, насколько они быстро, резко и точно совершают действия.
LPM Indoor. Самая точная система отслеживания в спорте, которая собирает данные о положении игроков и мяча на площади до 6000 квадратных метров.
Инфракрасные камеры и планшеты. В тренажерном зале игроки входят в систему через планшет, в который загружают свою программу, а после её выполнения получают обратную связь либо от компьютера, либо от тренера. Получается это за счёт инфракрасных камер и, собственно, устройства, которые собирают данные и передают их на компьютер. Дополнительная функция — игроки могут сравнивать свои результаты со всеми занимающимися в зале.
Без Red Bull в Австрии такое бы вряд ли случилось.
Полина Куимова