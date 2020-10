«Клуб без истории», или успешный бизнес-проект? Рассказываем о сопернике «Локо» в ЛЧ

«Локомотив» начинает эту кампанию в Лиге чемпионов с матча с австрийским «Зальцбургом»: в прошлом сезоне (кстати, первом для команды) «Ред Булл» начал ярко, разгромив «Генк» 6:2, потом чуть было не обыграл «Ливерпуль». Как итог — 3-е место в группе, но запоминающееся выступление на групповом этапе.

В этой Лиге чемпионов они пока выделились только представлением соперников на своём сайте: сравнили «Локомотив» с пассажиром, который каждый год набирает жалкие три очка. Кстати, медиа-команда московского клуба не оставила это без реакции, ответив на такое превью статьёй с заголовком «Клуб без истории».

the club with no history

Дитрих Матешиц, основатель Red Bull, в основу своей стратегии положил то, что компания не просто продаёт энергетики, а создаёт определённый стиль жизни. Для этого предприниматель сместил акцент на спортивный рынок: сначала были экстремальные виды спорта — сноубординг, фрискиинг, параглайдинг, маунтинбайк, мотокросс, — потом появилась хоккейная команда «Ред Булл» Зальцбург и гоночная команда «Ред Булл Рейсинг». В 2005 компания пришла и в футбол.

— Мы всегда обсуждали футбольную тему, — говорил Матешиц в интервью FAZ. — Поколение, которое начало пить «Ред Булл», катаясь на сноубордах и горных велосипедах, уже вышло на работу. Раньше его пили на дискотеках, теперь — в офисах. Маркетинговая стратегия не может игнорировать самый важный вид спорта.

Начали с Австрии, родины Матешица, и в итоге выбор пал на клуб с многолетней историей — «Аустрии». Трёхкратный чемпион и финалист кубка УЕФА-1994 в начале 2000-х начал испытывать серьёзные финансовые проблемы, что сказывалось и на результате, поэтому сперва болельщики восприняли слухи о приходе богатого спонсора с надеждой и верой в будущее. Но вместе с новым тренером, трансферами звёзд и мечтами однажды сыграть в финале Лиги чемпионов новое руководство начало куда более серьёзные трансформации: историческое название «Аустрия» изменилось на «Ред Булл» Зальцбург, традиционные фиолетово-белые цвета — на красно-белые, а на логотипе появились два красных быка. К такому фанаты не были готовы — и начали протестовать.

Болельщики разозлились ещё сильнее, когда их начали не пускать на стадион в атрибутике «не тех цветов», — стюарды разворачивали всех, кто пришёл в фиолетово-белом, чуть ли не прямо говоря: «Вам здесь не рады». Фанаты считали, что их родной клуб стал инструментом маркетинга больших дяденек в костюмах, а они — неугодной частью большого бизнес-механизма. На волне всеобщего недовольства появилось объединение Initiative Violett-Weiß («Инициативные фиолетово-белые»), главной целью которого было сохранить исторические ценности убитой «Аустрии». Об акциях группы писали европейские СМИ, а фанаты других стран выступали в их поддержку и заодно — против современного футбола.

Руководству «Ред Булл» нашлось, что на это ответить, — всю фанатскую трибуну забанили. Более жёсткие санкции последовали за выбрасывание пиротехники на поле: клуб отправил в пожизненный бан 50 болельщиков, а 6 человек привлекли к уголовной ответственности. После этого фанаты попытались выйти с руководителями на диалог, и на встрече с ними выдвинули пять требований: оставить цвета; датой образования клуба продолжить считать 1933 год, а на официальном сайте указать все предыдущие достижения; вернуть фанатам трибуну за воротами; снять бан для части болельщиков; вести постоянный диалог. Предприниматели покивали головами и дали понять, что «Ред Булл» — клуб без истории, то есть совершенно новый проект, который начинается с нуля. Ну, с одной поправкой — место в Бундеслиге и стадион остались.

Активная часть фанатов сдалась — они вернули свои сезонные абонементы по системе, которую как раз ввели для самых недовольных, и бросили все силы на создание нового клуба, новой «Аустрии» Зальцбург. 7 октября 2005 года команду зарегистрировали, и спустя десять лет она вышла в профессиональную лигу. Сейчас «Аустрия» играет в западной Регионаллиге.

Матешиц все эти фанатские веяния не очень понимал: говорил, что не думает о прошлом, смотрит в завтрашний день, а происходящее называл «нулевым часом новой эры».

Первые результаты красно-белой революции случились спустя два года после прихода Red Bull: с большим отрывом клуб в 2007 году стал чемпионом.

А потом — ещё десять раз.

До 2017 года «Ред Булл» был сильно связан с «Лейпцигом». А потом пришёл УЕФА

После Австрии Матешиц поехал дальше: футбольный клуб появился в Нью-Йорке, Гане (но в 2014 году его расформировали), Бразилии и Германии. С развитием немецкой команды «Ред Булл» Зальцбург отошёл на второй план — флагманским проектом стал «РБ» Лейпциг. Клубы активно сотрудничали до 2017 года: пока новичок добирался до Бундеслиги, «Ред Булл» активно помогал ему футболистами — за всё время туда переехало 16 игроков, принеся австрийской команде порядка 90 млн евро. Учитывая, что у клубов была одна скаутская система, всё работало так: «Зальцбург» брал новичков, обкатывал их в фарм-клубе «Лиферинг», а потом отдавал в «Лейпциг». Такой путь прошли восемь игроков.



Когда «Лейпциг» вышел в еврокубки, вопросом сотрудничества двух клубов занялся УЕФА: согласно регламенту, командам с одним владельцам нельзя участвовать ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Докопаться было, к чему: у компании ключевая и там, и там, формы и эмблемы — похожи, соглашение о сотрудничестве — официальное, а число трансферов и аренд уж слишком высоко. Пришлось в срочном порядке идти на изменения в управлении — Red Bull в итоге остался в «Зальцбурге» только как спонсор.

У «Зальцбурга» она одна из самых современных и эффективных в Европе. У них куча инновационных штук и особенная философия

Академия «Ред Булл» — это шесть открытых полей, тренировочные площадки, фитнес-центр на открытом воздухе и инновационные системы, которые собирают данные и днём, и ночью. Клуб уверяет: это вклад в футбол будущего и возможность выйти на совершенно новый уровень.

Три года спустя после открытия, команда U-19 стала чемпионом Юношеской лиги чемпионов, а в 2018 «Ред Булл» играл в полуфинале Лиги Европы с шестью воспитанниками в составе.

Первое, что сделали тренеры академии, — это отошли от общепринятой системы с упором на технические навыки игроков, и сделали упор на развитие координационных навыков. К этому добавили невероятное количество анализа данных, чтобы лучше понимать игроков. Технических устройств и для того, и для другого в академии немало.

Спринты. В спортзале академии есть устройство 1080 Sprint, которое генеральный директор Мафред Паммингер считает одним из краеугольных камней успеха: «Наши ребята должны быть очень быстрыми — это то, для чего предназначена наша игровая система. А в современном футболе 90% всех спринтов не превышают 20 метров». Работает она так: игрок надевает на таз ремень, который соединен с компьютером и работает с бесступенчато регулируемым уровнем сопротивления, совершает пробежки, а тренер в режиме реального времени видит на экране кривую производительности. Проанализировав данные, можно сделать выводы, когда футболист достигает максимальной скорости, как он может её поддерживать и какая нога больше задействована.

Тренажёр для космонавтов. Антигравитационная беговая дорожка — тренажёр, изначально разработанный для космонавтов, позволяет травмированным спортсменам вернуться к подготовке намного раньше. «На трассе игрок носит герметичные брюки с воздушной камерой, доходящей до бедер. Воздуходувка создает в ней давление, что снижает вес тела до 80 процентов», — говорил Паммингер. Получается, что игрок выполняет своего рода лунную походку, поэтому уже на ранних стадиях восстановительного процесса привыкает к естественному бегу. Это более инновационная форма реабилитации, нежели занятия в воде.

SoccerBot360. Технология, которая моделирует ситуации в пространстве с целью тренировки пространственного ориентирования. Футболисты не просто бьют мяч о стену, а учатся быстрее думать и тренируют взгляд. Встроенная камера отслеживает, насколько они быстро, резко и точно совершают действия.

LPM Indoor. Самая точная система отслеживания в спорте, которая собирает данные о положении игроков и мяча на площади до 6000 квадратных метров.

Инфракрасные камеры и планшеты. В тренажерном зале игроки входят в систему через планшет, в который загружают свою программу, а после её выполнения получают обратную связь либо от компьютера, либо от тренера. Получается это за счёт инфракрасных камер и, собственно, устройства, которые собирают данные и передают их на компьютер. Дополнительная функция — игроки могут сравнивать свои результаты со всеми занимающимися в зале.

Постепенно инновационные системы начинают давать результат угодный и клубу, и сборной — в академии растут футболисты, которые в потенциале могут усилить австрийскую национальную команду.

Без Red Bull в Австрии такое бы вряд ли случилось.