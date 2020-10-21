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20:11 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: Глобальных изменений в составе ЦСКА в матче ЛЕ с «Вольфсбергом» не будет

ТАСС, 21 октября. Глобальных кадровых изменений в составе футбольного клуба ЦСКА на матче Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» не планируется. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

Матч первого тура группового этапа турнира «Вольфсберг» — ЦСКА пройдет 22 октября в Австрии.

«Глобальных изменений в составе точно не стоит ждать. У команды есть комфортный график игр в третий день на четвертый, потом, возможно, надо давать какую-то паузу, — сказал Гончаренко. — Команда на год стала старше, к нам пришли новые игроки, состав стал шире, и мы стали сильнее. Это тот случай, когда пришедшие игроки и опыт позволяют надеяться на более качественную игру».

Гончаренко рассказал об игровой практике аргентинского форварда Адольфо Гайича. «Гайич не имел практику, из-за коронавируса он долго не играл, и ему приходится набирать форму», — отметил он.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не назвал слабой группу, в которой также играют хорватское «Динамо» из Загреба и нидерландский «Фейенорд». «Это равная группа, надо выходить на каждый матч и побеждать. Все игры будут непростыми, и от нас нужно будет выходить и относиться к соперникам уважительно, стараться победить их», — сказал он.

«Не могу назвать себя лидером — таковыми являются игроки, которые постарше нас, такие как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Виктор Васин. Мы молодые, надо прибавлять, и с опытом это придет», — добавил он.

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