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20:23 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» хочет предложить УЕФА изменить правила дисквалификации за удаления в еврокубках

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Зенит» может обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Во вторник «Зенит» на своем поле уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. У «Зенита» в матче не смог принять участие защитник Дуглас Сантос, удаленный в заключительном для петербургского клуба еврокубковом матче в прошлом сезоне. По этой же причине у «Брюгге» не сыграл защитник Симон Дели.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Отсутствие [Юрия] Жиркова и Малкома из-за травмы повлияло на нашу игру, хотя бельгийцы тоже не досчитались ряда игроков, — сказал Медведев. — Плюс это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА, чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле».

«Ясно, что нарушать правила нельзя, но нарушение нарушению рознь. Но это не оправдание, нужно искать причину в самих себе. Нынешний график очень жесткий, но в таком графике играют все европейские клубы, тем более играть под крышей у нас одно удовольствие», — добавил собеседник агентства.

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