«Зенит» хочет предложить УЕФА изменить правила дисквалификации за удаления в еврокубках

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Во вторник «Зенит» на своем поле уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. У «Зенита» в матче не смог принять участие защитник Дуглас Сантос, удаленный в заключительном для петербургского клуба еврокубковом матче в прошлом сезоне. По этой же причине у «Брюгге» не сыграл защитник Симон Дели.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Отсутствие [Юрия] Жиркова и Малкома из-за травмы повлияло на нашу игру, хотя бельгийцы тоже не досчитались ряда игроков, — сказал Медведев. — Плюс это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА, чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле».