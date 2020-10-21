«Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме

Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

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В первом тайме «Шахтёр» забил «Реалу» три мяча. В составе «Шахтёра» мячи на счету Тете и Манора Соломона. Защитник «Реала» Рафаэль Варан забил автогол. Тете технично накрутил защитника и из штрафной пробил по воротам — Куртуа среагировал, но Варан, пытаясь опередить Детиньо, переправил мяч в свои ворота.

Реал (Мадрид) Все о команде

На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Спустя пять минут Винисиус Жуниор отобрал мяч у Марлоса, на скорости влетел в штрафную и хлёстко пробил точно в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. В добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.

Шахтер (Донецк) Все о команде

Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.

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