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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив».

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8
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8
фотографий
8
фотографий

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

Локомотив (Москва)

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный гол. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.

Зальцбург (Зальцбург)
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«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».

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Зальцбург
2:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
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