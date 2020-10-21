«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

Локомотив (Москва) Все о команде

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный гол. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.

Зальцбург (Зальцбург) Все о команде

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I73vv5nUDig" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.