Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.10
Бавария
Атлетико
40
Футбол. Еврокубки
21.10
Интер
Боруссия М
22
Футбол. Еврокубки
21.10
Манчестер Сити
Порту
31
Футбол. Еврокубки
21.10
Олимпиакос П
Марсель
10
Футбол. Еврокубки
21.10
Аякс
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
21.10
Мидтьюлланн
Аталанта
04
Футбол. Еврокубки
21.10
Зальцбург
Локомотив
22
Футбол. Еврокубки
21.10
Реал
Шахтер Д
23
Футбол. Кубок России
21.10
Чертаново
Уфа
04
Футбол. Кубок России
21.10
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
21.10
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
21.10
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
21.10
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
21.10
Динамо Бр
Тамбов
02
Футбол. Кубок России
21.10
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
21.10
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
21.10
Велес
Урал
13
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
21 октября, источник: БЕЛТА

Виталий Лисакович забил мяч в дебютном матче Лиги чемпионов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович отличился в своем первом матче Лиги чемпионов, поразив в гостях ворота «Зальцбурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Белорус вышел на замену на 69-й минуте игры при счете 2:1 в пользу хозяев, и через шесть минут восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился — ничья 2:2. Во втором поединке группы А действующий победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» примет в Мюнхене испанский «Атлетико» из Мадрида.

Локомотив (Москва)
Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты донецкого «Шахтера» одержали сенсационную победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2. Играя в испанской столице, чемпионы Украины уже в первом тайме трижды поразили ворота Тибо Куртуа. На 29-й минуте встречи счет открыл бразильский форвард «Шахтера» Тете, через четыре минуты французский защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота, а незадолго до перерыва Манор Соломон забил третий мяч. Вскоре после возобновления игры Лука Модрич сократил разрыв в счете, а затем Жуниор Винисиус отыграл еще один мяч, но в итоге гостям удалось удержать победу. Позже в квартете В итальянский «Интер» в Милане будет соперничать с немецкой «Боруссией».

Зальцбург (Зальцбург)

В квартете С английский «Манчестер Сити» примет на своем поле гостей из португальского «Порту», а греческий «Олимпиакос» сыграет в Пирее с французским «Марселем».

В группе D нидерландский «Аякс» в Амстердаме встретится с английским «Ливерпулем», датский «Мидтьюлланн» в Хернинге сыграет с итальянской «Аталантой» из Бергамо.

Вчера стартовые поединки прошли еще в четырех группах чемпионской Лиги:

Е — «Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1, «Челси» (Лондон, Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:0.

F — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2, «Лацио» (Рим, Италия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 3:1.

G — «Динамо» (Киев, Украина) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:2, «Барселона» (Испания) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 5:1.

Н — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2, «Лейпциг» — «Истанбул» (Турция) — 2:0.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Я устал! В этом котике многие узнаю себя - видео
Пассажиры? «Локо» ответил игрой на дерзость «Зальцбурга»
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ЦСКА начинает выступление в Лиге Европы матчем с «Вольфсбергом»
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь