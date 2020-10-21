Виталий Лисакович забил мяч в дебютном матче Лиги чемпионов

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Белорус вышел на замену на 69-й минуте игры при счете 2:1 в пользу хозяев, и через шесть минут восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился — ничья 2:2. Во втором поединке группы А действующий победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» примет в Мюнхене испанский «Атлетико» из Мадрида.

Локомотив (Москва) Все о команде

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I73vv5nUDig" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты донецкого «Шахтера» одержали сенсационную победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2. Играя в испанской столице, чемпионы Украины уже в первом тайме трижды поразили ворота Тибо Куртуа. На 29-й минуте встречи счет открыл бразильский форвард «Шахтера» Тете, через четыре минуты французский защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота, а незадолго до перерыва Манор Соломон забил третий мяч. Вскоре после возобновления игры Лука Модрич сократил разрыв в счете, а затем Жуниор Винисиус отыграл еще один мяч, но в итоге гостям удалось удержать победу. Позже в квартете В итальянский «Интер» в Милане будет соперничать с немецкой «Боруссией».

Зальцбург (Зальцбург) Все о команде

В квартете С английский «Манчестер Сити» примет на своем поле гостей из португальского «Порту», а греческий «Олимпиакос» сыграет в Пирее с французским «Марселем».

В группе D нидерландский «Аякс» в Амстердаме встретится с английским «Ливерпулем», датский «Мидтьюлланн» в Хернинге сыграет с итальянской «Аталантой» из Бергамо.

Вчера стартовые поединки прошли еще в четырех группах чемпионской Лиги:

Е — «Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1, «Челси» (Лондон, Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:0.

F — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2, «Лацио» (Рим, Италия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 3:1.

G — «Динамо» (Киев, Украина) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:2, «Барселона» (Испания) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 5:1.