Пассажиры? «Локо» ответил игрой на дерзость «Зальцбурга»
«Локомотив», как и «Краснодар», устоял на чужом поле.
«Локомотив», как и «Краснодар», устоял на чужом поле.
У российских клубов после первого тура группового этапа Лиги чемпионов нет побед. Тем не менее ничья «Локомотива» в Австрии, как и ничья «Краснодара» во Франции, оставляет скорее приятное послевкусие. Команда Марко Николича проявила характер — спаслась во встрече с конкурентом.
Главные события матча «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»:
— Если не считать надолго выбывших Дмитрия Баринова и Михаила Лысова, то у «Локомотива» перед стартом в Лиге чемпионов было три потери — Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев и Слободан Райкович. Зато к игре в Зальцбурге вернулся в строй капитан команды Ведран Чорлука. Хорват пропустил последний тур РПЛ
— Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого его команды — «Партизан» и «Фехервар» — играли только в квалификации ЛЧ. Любопытно, что у Николича было всего одно поражение (от АЕКа в 2018-м) и целых семь ничьих в 12 матчах отборочных раундов.
— В этой игре две схемы 4−4−2 наложились друг на друга, поэтому должно было быть много индивидуальных противостояний. И «железнодорожники» их не проигрывали! Более того, «Ред Булл Зальцбург» недоставало плотности между линиями полузащиты и нападения. В результате опорники москвичей Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов могли относительно свободно получать мяч, а затем развивать атаку передачами вперёд. Находили игроки команды Николича и пространство за спинами защитников австрийцев — так гости ещё до гола создали
— «Локомотив» забил после углового в результате явно наигранной комбинации. Антон Миранчук хорошо подал, Рифат Жемалетдинов смог продлить полёт мяча, а Эдер здорово пробил головой. Как ни странно, против португальца остался невысокий плеймейкер Златко Юнузович ростом 172 см.
Хозяева тоже забили в результате наигранного углового. Гости оказались не готовы к хитрому розыгрышу: четыре игрока разбежались фактически из одной точки — все в штрафную, а Доминик Собослаи за неё, чтобы стать свободным адресатом для паса.
— Кажется, Николич не внёс никаких изменений в перерыве, поскольку второй тайм начался в том же ключе. Австрийцы забили быстрый гол, запутав москвичей движением своих быстрых атакующих игроков. Опорники «Локомотива» сели слишком низко, а Фёдор Смолов не добежал до Юнузовича, проигнорировав оборонительные обязанности. Вдобавок «Ред Булл Зальцбург» повезло: мяч после удара
— После пропущенного мяча «железнодорожники» на несколько минут выпали из игры. «Ред Булл Зальцбург» создал ещё несколько моментов, однажды Маринато Гильерме выручила штанга. Тогда Николич, наконец, сделал перестановки: произвёл две двойные замены за шесть минут, поменяв всю атакующую группу. Смолова, похоже, разочаровало решение тренера, однако Фёдор может предъявлять претензии только самому себе. За матч он 26 раз коснулся мяча и ни разу не пробил по воротам.
— «Локомотив», что приятно, не стал играть на удержание ничьей, а искал счастья на контратаках. У «железнодорожников» были опасные подходы. С другой стороны, «Ред Булл Зальцбург» выиграл второй тайм по ударам 9:1 (в створ — 3:1) и имел сумасшедший момент в компенсированное время, когда Гильерме спас команду после выхода один на один. Николич снова не проиграл в Лиге чемпионов, теперь на групповом этапе. Он наверняка доволен этим очком.
«Железнодорожники» на поле ответили на жёсткую подколку со стороны «Зальцбурга». На прошлой неделе австрийский клуб опубликовал на своём сайте материал, посвящённый московскому клубу. В тексте «Локомотив» был назван «пассажиром в Лиге чемпионов».
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Анатолий Романов