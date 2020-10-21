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21 октября, источник: Спорт РИА Новости

Николич: Не удовлетворен результатом, мы хотели взять три очка

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Московский «Локомотив» был намерен набрать три очка в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом», заявил главный тренер российской команды Марко Николич.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в среду в Австрии и завершилась со счетом 2:2.

«Недоволен на сто процентов, мы хотели забрать три очка. Мы хорошо начали игру, 30−35 минут контролировали мяч и дисциплинированно играли в центре поля, играли хорошо против очень быстрых атак, забили гол, но пропустили в тяжелый момент. Это изменило игру, они были лучше во втором тайме. Мы набрали первое очко в Лиге чемпионов, двигаемся дальше», — сказал Николич журналистам.

«Зальцбург» сравнял счет на 44-й минуте после точного удара Доминика Собослаи.

«В том моменте нам не хватило дисциплины. Мы редко попускаем со стандартов, но тут был сумасшедший удар. Я знаю Собослаи, он родом из города, где я работал, он очень талантлив, он один из лучших футболистов Европы. Его гол поменял игру, соперник приобрел уверенность. Думаю, если бы не пропустили гол, сто процентов не было бы так трудно. Но это футбол, двигаемся дальше», — подчеркнул тренер «Локомотива».

«У нас сегодня не было (Слободана) Райковича, (Владислава) Игнатьева, (Станислава) Магкеева, Зе Луиш с нами только семь дней, (Франсуа) Камано год не играл в футбол. Они набирают форму через игры, поэтому мы используем ротацию, это нормально. Надеюсь, что они вернутся к игре с “Баварией”», — заключил Николич.

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