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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Аякс» благодаря автоголу Тальяфико

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» проиграл «Ливерпулю».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 35-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил в свои ворота. Садио Мане левым краем ворвался в штрафную «Аякса», сместился в центр и пробил — мяч от ноги Тальяфико отрикошетил в угол створа ворот.

Ливерпуль (Ливерпуль)

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду входили ассистенты Марк Борш и Стефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперниками «Аякса» и «Ливерпуля» по группе D являются «Аталанта» и «Мидтьюлланн», которые также провели свой матч сегодня. Итальянская команда разгромила датчан со счётом 4:0.

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Аякс
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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