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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в дебютном матче Миранчука

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

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На 26-й минуте Дуван Сапата открыл счёт. Ромеро отлично скинул мяч на свободного Сапату, и тот из убойной позиции пробил в дальний угол. Второй гол забил Алехандро Гомес — получив мяч перед штрафной и воспользовавшись пространством, он нанёс мощнейший удар под перекладину, от которой мяч отлетел в створ.

Аталанта (Бергамо)

Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. Сапата без сопротивления пробил издали, Хансен отбил мяч перед собой прямо на Мурьеля, а тот в падении отправил мяч в ворота. Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.

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Мидтьюлланн
0:4
Первый тайм: 0:3
Аталанта
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