ЦСКА начинает выступление в Лиге Европы матчем с «Вольфсбергом»

Соперники без имени

ЦСКА последним из российских команд начинает выступление в текущем розыгрыше еврокубков. Армейцы, занявшие четвертое место в чемпионате России сезона-2019/20, попали в групповой этап Лиги Европы напрямую. Ранее на стадии квалификации вылетели московское «Динамо» и «Ростов», поэтому армейцы на правах последней российской команды в турнире будут в одиночку держать оборону.

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Прошлый сезон Лиги Европы для «красно‑синих» не задался с первого матча. Началось все с разгромного поражения от болгарского «Лудогорца» (1:5), а закончилось последним местом в группе. Также в одном квартете с ЦСКА выступали испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош».

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Мы не должны никого вводить в заблуждение. В прошлом сезоне соперники были для нас тоже новые и неизвестные, но, к сожалению для нас, это не помогло, ‑ сказал РИА Новости генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. ‑ Ни в коем случае нельзя недооценивать соперников, нельзя расслабляться. Уверен, что тренерский штаб и футболисты прекрасно помнят горький опыт прошлой группы Лиги Европы и не повторят тех ошибок. Хотелось бы начать выступление в группе уверенно и достойно».

Главный тренер «красно‑синих» Виктор Гончаренко на пресс‑конференции отметил, что команда изменилась с прошлого сезона и стала крепче. «Отличия с прошлым годом есть — мы стали старше на год, к нам пришли новые игроки, у нас стала шире обойма (состава) и мы стали сильнее. Это тот случай, когда новые игроки и прошлый опыт позволяют надеяться на более качественную игру в этой Лиге Европы», — заявил тренер.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 22.10.2020, 22:00 Вольфсберг - ЦСКА -

Главный аутсайдер

ЦСКА по итогам жеребьевки текущего сезона Лиги Европы оказался в группе K вместе с загребским «Динамо», нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом», который станет первым соперником российской команды в турнире.

Созвучное название с клубом немецкой бундеслиги «Вольфсбургом» ‑ это, наверное, все, что знают российские болельщики об австрийской команде, которая является далеко не самой знаменитой в Австрии. «Вольфсберг» был основан в 1931 году, но попасть в высший дивизион страны сумел только в 2012 году. В этом сезоне команда во второй раз в истории примет участие в групповой стадии Лиги Европы.

Многие эксперты отмечают, что «Вольфсберг» является самой слабой командой квартета К, однако полузащитник ЦСКА Иван Обляков не спешит называть этот клуб аутсайдером. «Не могу сказать, что есть аутсайдеры, все игры будут непростыми. Нам не важно, кто соперник, надо относиться с уважением к каждому и стараться победить», ‑ пояснил футболист.

На данный момент «Вольфсберг» занимает девятое место из 12 в чемпионате Австрии. На выходных команда участвовала в Кубке страны.

Перед игрой ЦСКА «Вольфсберг» провел на поле больше двух часов в матче с «Ридом» (2:2). Победителя удалось определить только после серии пенальти, соперник армейцев прошел в следующую стадию турнира.

Кадровые потери

Состав ЦСКА потерпел некоторые изменения перед игрой с «Вольфсбергом». В матче 11‑го тура чемпионата России против столичного «Динамо» перелом носа получил защитник Вадим Карпов, он не поможет команде в предстоящем матче. Еще один игрок обороны Марио Фернандес также не смог восстановиться к игре. Футболист сборной России, находившись в расположении национальной команды, сдал тест на коронавирус, который может свидетельствовать о наличии COVID-19, и был изолирован.

Ранее Гончаренко сообщил, что защитник Бруно Фукс, не игравший с конца августа, получил повторную травму, его восстановление может растянуться еще на полтора месяца. Несмотря на это, бразилец полетел вместе с командой в Австрию.