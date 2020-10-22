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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча соперников московского «Локомотива» по группе A, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0.

Бавария (Мюнхен)

Дубль сделал Кингсли Коман (28-я и 72-я минуты), еще по голу забили Леон Горецка (41) и Корентен Толиссо (66).

Атлетико (Мадрид)

«Бавария» во втором туре 27 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», «Атлетико» в тот же день примет австрийский «Зальцбург».

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