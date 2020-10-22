«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча соперников московского «Локомотива» по группе A, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0.
Дубль сделал Кингсли Коман (28-я и 72-я минуты), еще по голу забили Леон Горецка (41) и Корентен Толиссо (66).
«Бавария» во втором туре 27 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», «Атлетико» в тот же день примет австрийский «Зальцбург».