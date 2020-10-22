«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Встреча соперников московского «Локомотива» по группе A, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0.

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Дубль сделал Кингсли Коман (28-я и 72-я минуты), еще по голу забили Леон Горецка (41) и Корентен Толиссо (66).

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