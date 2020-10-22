«Манчестер Сити» победил «Порту» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы C, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «Сити» голы забили Серхио Агуэро (21-я минута, с пенальти), Илкай Гюндоган (65) и Ферран Торрес (73). У гостей отличился Луис Диас (14).

В другом матче данной группы греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл французский «Марсель» — 1:0. Гол в добавленное ко второму тайму время забил Ахмед Хассан.