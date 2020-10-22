«Манчестер Сити» победил «Порту» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над португальским «Порту» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над португальским «Порту» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы C, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «Сити» голы забили Серхио Агуэро (21-я минута, с пенальти), Илкай Гюндоган (65) и Ферран Торрес (73). У гостей отличился Луис Диас (14).
В другом матче данной группы греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл французский «Марсель» — 1:0. Гол в добавленное ко второму тайму время забил Ахмед Хассан.
Соперники по группе B миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля дубль сделал Ромелу Лукаку (49, 90), у немецкого клуба отличились Рами Бенсебаини (63, с пенальти) и Йонас Хофманн (84).