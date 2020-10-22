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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

14 минут Миранчука за «Аталанту». Забил уже пятым касанием!

Шикарный дебют!

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Источник: Reuters

Мы долго ждали дебюта Алексея Миранчука в «Аталанте». Причиной тому травма, которую он получил ещё в чемпионате России 23 августа. Если коротко, то дальше события развивались так:

30 августа — «Локомотив» официально объявил о трансфере Миранчука в «Аталанту»;
8 октября — Миранчук начал тренировки в общей группе:
17 октября — впервые попал в заявку, но отсидел весь матч на скамейке;
21 октября — дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов.

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И вот сегодня россиянин впервые вышел на поле в майке итальянского клуба. Это было ожидаемо настолько, что даже перед матчем в телетрансляции его футболку показали отдельно. Кстати, Миранчук сидел рядом с Пашаличем, которого знает еще по выступлениям в РПЛ.

Аталанта (Бергамо)

Алексей вышел на поле в максимально комфортной обстановке. Его команда вела со счетом 3:0. В Дании шел ливень, что значительно усложнило жизнь вратарям. Особенно вратарю «Мидтьюлланна». Футболисты «Аталанты» били по его воротам при каждой возможности и забили в первом тайме трижды. В том числе потому что голкиперу было тяжелее оттолкнуться от мокрого газона (второй гол) и тяжелее зафиксировать мокрый мяч (третий гол). Помимо этого у «Аталанты» был и удар в штангу, и еще чистый выход один на один.

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На днях «Тоттенхэм» напомнил нам, что 3:0 к перерыву не гарантирует победу. Но это был не тот случай. Лучшая команда Дании (чемпион с отрывом в 12 очков от «Копенгагена») не имела практически никаких шансов.

Как только Миранчук вышел на поле («Аталанта» оборонялась), мяч отскочил к нему, и он головой выбил мяч от своей штрафной. Стало понятно, что 59-й номер занял место в атаке слева. При этом Алексей постоянно возвращался назад по своему флангу.

Поначалу партнёры не пасовали на россиянина. Не игнорировали, но просто выбирали другие продолжения атаки. Только на 85-й минуте Миранчук попробовал зацепиться за выбитый мяч — одним касанием обработал, вторым обошел соперника, но дальше мячом завладел другой защитник «Мидтьюлланна».

И вот на 88-й минуте Миранчук показал, ради чего вышел на поле: открылся на линии штрафной площади, обработал мяч под левую и сразу пробил в дальнюю девятку. Для этого Миранчуку не потребовался ни разбег, ни даже большой замах.

Кстати, в свое время именно нестандартный замах игрока отмечал Славен Билич, который подтянул Алексея в основу «Локомотива».

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Дальше партнеры стали каждую минуту играть через Миранчука. Он в свою очередь не боялся рисковать при таком счете — после гола сделал шесть передач, из которых пять — в атаку (4 точные).

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Более крутой выход на замену тяжело представить. Есть основания полагать, что в субботу Миранчук сыграет с «Сампдорией» уже больше 14 минут.

Григорий Телингатер

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Мидтьюлланн
0:4
Первый тайм: 0:3
Аталанта
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