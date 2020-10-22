Баварская машина раздавила «Атлетико», Лукаку спас «Интер»

Немецкие кошмары Симеоне

Группа А. «Бавария» — «Атлетико» — 4:0 (Коман, 28, 72. Горецка, 41. Толиссо, 66)

Центральная игра дня в полной мере оправдывала ожидания. Для начала получил шанс отличиться Суарес, чья «засуха» в гостевых матчах Лиги чемпионов растянулась уже на 22 игры. Однако потом моменты стали возникать преимущественно у ворот Облака. Мог забить Левандовски, попал в штангу Зюле, заставил потрудиться вратаря Коман. В итоге тот, кто решил судьбу финала против «ПСЖ», превратился в настоящий кошмар для «Атлетико».

Хотя, правильнее говорить не персонально о французе, а о совершенстве баварской машины, которая приблизилась к идеалу с приходом на пост главного тренера Ханси Флика. Она и не думает останавливаться, и хваленая оборона «матрасников» не успевала за ходом мыслей соперника. Наиболее характерен в этом плане первый гол мюнхенцев. Киммих так быстро оценил ситуацию и выдал диагональ на Комана, что Триппьер запустил передачу себе за спину.

Дальше — больше. Неугомонный Коман финтами закрутил позвонки защитникам «Атлетико» и выкатил мяч под удар удвоившему счет Горецке. Когда же в самом начале второго тайма Жоау Феликс, казалось, вернул гостей в игру, взятие ворот отменили из-за того, что забравшийся в офсайд Суарес перекрывал обзор Нойеру. Казалось, Диего Симеоне с толком использовал перерыв и встряхнул свою команду.

Мадридцы на какое-то время прибавили, только «Бавария» слишком хороша, чтобы просто так отдать сопернику инициативу. Мюнхенцы снова взяли игру под контроль, создали несколько моментов и, в конце концов, вылили на соперника ушат холодной воды. Сила и точность удара Толиссо, после которой мяч вонзился в «девятку», оказались феноменальными.

Ну, а Коман издевался над обороной «Атлетико». Перед тем, как забить свой второй мяч, он дважды обыграл Фелипе. Это, конечно, поразительно, но под началом Флика «Бавария» уже в двух десятках матчей забила не менее четырех мячей! Головная боль Марко Николичу в преддверие следующего тура гарантирована. Пока же бессонная ночь ждет Симеоне, который повторил свой худший результат в Лиге чемпионов. И опять — в Германии. Два года назад «Атлетико» получил те же 0:4 в гостях от дортмундской «Боруссии».

«Зальцбург» — «Локомотив» — 2:2.

Вслед за «Реалом» споткнулся «Интер»

Группа В. «Интер» — «Боруссия» М — 2:2 (Лукаку, 49, 90 — Бенсебаини, 63, с пенальти. Хоффманн, 84)

У миланцев случилась внеплановая потеря, и в день матча они объявили, что Хакими сдал положительный тест на коронавирус. Хозяевам было не до смеха, а вот у соперника случилась забавная ситуация. Сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус на смартфоне через поиск в интернете нашел собственные фото, чтобы подтвердить охраннику стадиона свою личность.

На поле же «Интер» 45 минут не мог взломать оборону менхенгладбахцев. В каких-то моментах немцам везло, хотя Антонио Конте посчитал, что дело не в этом. Логично, если учесть ноль попаданий в створ ворот Зоммера. В перерыве Алексиса Санчеса сменил Лаутаро Мартинес, и едва ли не первое полезное действие аргентинца завершилось голом Лукаку.

Однако в этом квартете фаворитам легкой жизни не гарантировано, а младшая «Боруссия» логично посчитала, что она ничем не хуже «Шахтера». Тюрама же теперь точно запомнят на «Сан-Сиро», потому что именно его активность привела к пенальти в ворота хозяев.

«Боруссия» могла выиграть и на этот раз, хотя гол Хоффманна получился дискуссионным. Хавбек исполнил все идеально, пустив мяч между ногами Хандановича, но ВАР долго изучал эпизод. Как оказалось, после передачи из глубины поля мяча в центре коснулся Плеа, но в итоге Бьорн Кайперс посчитал, что в этот момент ближе автора гола к воротам находился зевнувший его рывок Видаль. Правда, второго за вечер фиаско фаворита не случилось благодаря второму голу Лукаку. Ромелу, кстати, установил рекорд «Интера» в виде серии из девяти еврокубковых матчей с забитыми мячами.

«Реал» — «Шахтер» — 2:3

Виллаш-Боаш начал с поражения

Группа С. «Манчестер Сити» — «Порту» — 3:1 (Агуэро, 20, с пенальти. Гюндоган, 65. Ферран Торрес, 73 — Диас, 14)

В Манчестере в дебюте запахло еще одной сенсацией, а Диас прошел оборону «горожан» с поразительной легкостью. Но, в отличие от поздно спохватившегося «Реала», команда Хосепа Гвардьолы практически мгновенно вернулась в игру. Долго лечившийся Агуэро с пенальти забил свой первый за 231 день гол и вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю еврокубков. У Куна теперь 62 мяча, и он сравнялся с Рудом ван Нистелроем.

«Драконы», конечно, не собирались сдаваться, и продолжали огрызаться. И все же класс «Сити» сыграл свою роль. Два красивых гола от Гюндогана и Феррана Торреса — и вечный претендент на трофей добился плановой победы.

«Олимпиакос» — «Марсель» — 1:0 (Кока, 90+1)

Первый тайм в Афинах запомнился выходом Бенедетто один на один, который Жозе Са остановил, отбив мяч ногой. Во второй половине «Олимпиакос» играл уже так, как и положено хозяевам. Много атаковал при активном участии Вальбуэна, но гол Массураса отменили из-за офсайда. И все же греки вырвали победу благодаря своему джокеру Коке. Египтянин отличился на первой добавленной минуте, испортив возвращение в главный еврокубок Андре Виллаш-Боашу. Его «Марсель» не исправил печальную для Франции картину: представители лиги 1 не одержали на старте группового турнира ни одной победы впервые с 2008 года.

Не день Промеса и «Аякса»

Группа D. «Аякс» — «Ливерпуль» — 0:1 (Тальяфико, 35, в свои ворота).

Юрген Клопп накануне матча философски заметил: «Три недели назад все пророчили нам победу в премьер-лиге, а теперь все уверены, что нам вообще ничего не светит. Это футбол». В этой фразе можно было уловить как иронию, так и осознание серьезности проблем, с которыми столкнулись красные после тяжелой травмы ван Дейка.

Даже с голландцем в составе у «Ливерпуля» не все было ладно в обороне, и «Аякс» логично рассуждал, что он ничем не хуже «Астон Виллы», забившей Адриану семь раз. Только бирмингемцы показали высочайший КПД, тогда как амстердамцам катастрофически не везло. Даже когда Тадич перебросил голкипера, мяч с ленточки невероятным образом вынес Фабинью.

Это, впрочем, были цветочки, и что такое настоящие капризы Фортуны, Амстердам узнал чуть позже. Когда с интервалом в несколько минут Промес не сумел поразить цель с нескольких метров, а Тальяфико неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Был еще и выстрел Классена в штангу, и это был явно не день «Аякса». «Ливерпуль» же наконец-то получил заряд положительных эмоций.

«Мидтьюлланн» — «Аталанта» — 0:4