Баварская машина раздавила «Атлетико», Лукаку спас «Интер»
Обзор матчей Лиги чемпионов, состоявшихся в среду.
Обзор матчей Лиги чемпионов, состоявшихся в среду.
Группа А. «Бавария» — «Атлетико» — 4:0 (Коман, 28, 72. Горецка, 41. Толиссо, 66)
Центральная игра дня в полной мере оправдывала ожидания. Для начала получил шанс отличиться Суарес, чья «засуха» в гостевых матчах Лиги чемпионов растянулась уже на 22 игры. Однако потом моменты стали возникать преимущественно у ворот Облака. Мог забить Левандовски, попал в штангу Зюле, заставил потрудиться вратаря Коман. В итоге тот, кто решил судьбу финала против «ПСЖ», превратился в настоящий кошмар для «Атлетико».
Хотя, правильнее говорить не персонально о французе, а о совершенстве баварской машины, которая приблизилась к идеалу с приходом на пост главного тренера Ханси Флика. Она и не думает останавливаться, и хваленая оборона «матрасников» не успевала за ходом мыслей соперника. Наиболее характерен в этом плане первый гол мюнхенцев. Киммих так быстро оценил ситуацию и выдал диагональ на Комана, что Триппьер запустил передачу себе за спину.
Дальше — больше. Неугомонный Коман финтами закрутил позвонки защитникам «Атлетико» и выкатил мяч под удар удвоившему счет Горецке. Когда же в самом начале второго тайма Жоау Феликс, казалось, вернул гостей в игру, взятие ворот отменили
Мадридцы на
Ну, а Коман издевался над обороной «Атлетико». Перед тем, как забить свой второй мяч, он дважды обыграл Фелипе. Это, конечно, поразительно, но под началом Флика «Бавария» уже в двух десятках матчей забила не менее четырех мячей! Головная боль Марко Николичу в преддверие следующего тура гарантирована. Пока же бессонная ночь ждет Симеоне, который повторил свой худший результат в Лиге чемпионов. И опять — в Германии. Два года назад «Атлетико» получил те же 0:4 в гостях от дортмундской «Боруссии».
«Зальцбург» — «Локомотив» — 2:2.
Группа В. «Интер» — «Боруссия» М — 2:2 (Лукаку, 49, 90 — Бенсебаини, 63, с пенальти. Хоффманн, 84)
У миланцев случилась внеплановая потеря, и в день матча они объявили, что Хакими сдал положительный тест на коронавирус. Хозяевам было не до смеха, а вот у соперника случилась забавная ситуация. Сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус на смартфоне через поиск в интернете нашел собственные фото, чтобы подтвердить охраннику стадиона свою личность.
На поле же «Интер» 45 минут не мог взломать оборону менхенгладбахцев. В
Однако в этом квартете фаворитам легкой жизни не гарантировано, а младшая «Боруссия» логично посчитала, что она ничем не хуже «Шахтера». Тюрама же теперь точно запомнят на «Сан-Сиро», потому что именно его активность привела к пенальти в ворота хозяев.
«Боруссия» могла выиграть и на этот раз, хотя гол Хоффманна получился дискуссионным. Хавбек исполнил все идеально, пустив мяч между ногами Хандановича, но ВАР долго изучал эпизод. Как оказалось, после передачи из глубины поля мяча в центре коснулся Плеа, но в итоге Бьорн Кайперс посчитал, что в этот момент ближе автора гола к воротам находился зевнувший его рывок Видаль. Правда, второго за вечер фиаско фаворита не случилось благодаря второму голу Лукаку. Ромелу, кстати, установил рекорд «Интера» в виде серии из девяти еврокубковых матчей с забитыми мячами.
«Реал» — «Шахтер» — 2:3
Группа С. «Манчестер Сити» — «Порту» — 3:1 (Агуэро, 20, с пенальти. Гюндоган, 65. Ферран Торрес, 73 — Диас, 14)
В Манчестере в дебюте запахло еще одной сенсацией, а Диас прошел оборону «горожан» с поразительной легкостью. Но, в отличие от поздно спохватившегося «Реала», команда Хосепа Гвардьолы практически мгновенно вернулась в игру. Долго лечившийся Агуэро с пенальти забил свой первый за 231 день гол и вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю еврокубков. У Куна теперь 62 мяча, и он сравнялся с Рудом ван Нистелроем.
«Драконы», конечно, не собирались сдаваться, и продолжали огрызаться. И все же класс «Сити» сыграл свою роль. Два красивых гола от Гюндогана и Феррана Торреса — и вечный претендент на трофей добился плановой победы.
«Олимпиакос» — «Марсель» — 1:0 (Кока, 90+1)
Первый тайм в Афинах запомнился выходом Бенедетто один на один, который Жозе Са остановил, отбив мяч ногой. Во второй половине «Олимпиакос» играл уже так, как и положено хозяевам. Много атаковал при активном участии Вальбуэна, но гол Массураса отменили
Группа D. «Аякс» — «Ливерпуль» — 0:1 (Тальяфико, 35, в свои ворота).
Юрген Клопп накануне матча философски заметил: «Три недели назад все пророчили нам победу в
Даже с голландцем в составе у «Ливерпуля» не все было ладно в обороне, и «Аякс» логично рассуждал, что он ничем не хуже «Астон Виллы», забившей Адриану семь раз. Только бирмингемцы показали высочайший КПД, тогда как амстердамцам катастрофически не везло. Даже когда Тадич перебросил голкипера, мяч с ленточки невероятным образом вынес Фабинью.
Это, впрочем, были цветочки, и что такое настоящие капризы Фортуны, Амстердам узнал чуть позже. Когда с интервалом в несколько минут Промес не сумел поразить цель с нескольких метров, а Тальяфико неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Был еще и выстрел Классена в штангу, и это был явно не день «Аякса». «Ливерпуль» же
«Мидтьюлланн» — «Аталанта» — 0:4