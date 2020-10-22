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10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Точный удар защитника «Краснодара» Рамиреса номинирован на звание лучшего гола тура в ЛЧ

Завершились все матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов, и УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего гола недели.

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10
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В список попал и точный удар защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в матче с «Ренном» (1:1). Также в списке находятся гол полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в матче с донецким «Шахтёром» (2:3), точный удар хавбека «Баварии» Корентена Толиссо в игре с «Атлетико» (4:0), а также гол нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланна».

Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».

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