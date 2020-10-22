Точный удар защитника «Краснодара» Рамиреса номинирован на звание лучшего гола тура в ЛЧ

В список попал и точный удар защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в матче с «Ренном» (1:1). Также в списке находятся гол полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в матче с донецким «Шахтёром» (2:3), точный удар хавбека «Баварии» Корентена Толиссо в игре с «Атлетико» (4:0), а также гол нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланна».