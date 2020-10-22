«Байер» и «Ницца» забили восемь голов в первом туре Лиги Европы
ТАСС, 22 октября. Германский «Байер» на своем поле разгромил со счетом 6:2 французскую «Ниццу» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
ТАСС, 22 октября. Германский «Байер» на своем поле разгромил со счетом 6:2 французскую «Ниццу» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
У победителей мячи забили Надьем Амири (11-я минута), Лукас Аларио (16), Мусса Диаби (61), Карим Беллараби (79, 83) и Флориан Вирц (87). У гостей отличились Амин Гуири (31) и Алексис Клод Мори (90).
В другом матче группы С израильский «Хапоэль» обыграл дома чешскую «Славию» (3:1).
Во втором туре «Байер» 29 октября сыграет в гостях со «Славией», «Ницца» примет «Хапоэль».