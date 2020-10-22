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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Байер» и «Ницца» забили восемь голов в первом туре Лиги Европы

ТАСС, 22 октября. Германский «Байер» на своем поле разгромил со счетом 6:2 французскую «Ниццу» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: AFP 2020

У победителей мячи забили Надьем Амири (11-я минута), Лукас Аларио (16), Мусса Диаби (61), Карим Беллараби (79, 83) и Флориан Вирц (87). У гостей отличились Амин Гуири (31) и Алексис Клод Мори (90).

Эта победа стала крупнейшей для «Байера» в домашнем матче Лиги Европы/Кубка УЕФА с 2008 года. Тогда команда разгромила со счетом 5:1 турецкий «Галатасарай», уступив впоследствии в четвертьфинале петербургскому «Зениту».

В другом матче группы С израильский «Хапоэль» обыграл дома чешскую «Славию» (3:1).

Во втором туре «Байер» 29 октября сыграет в гостях со «Славией», «Ницца» примет «Хапоэль».

Лига Европы

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2;.
  • «Лех» (Польша) — «Бенфика» (Португалия) — 2:4;.
  • «Наполи» (Италия) — АЗ (Нидерланды) — 0:1;.
  • ПАОК (Греция) — «Омония» (Кипр) — 1:1;.
  • ПСВ (Нидерланды) — «Гранада» (Испания) — 1:2;.
  • «Рапид» (Австрия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;.
  • «Риека» (Хорватия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:1;.
  • «Стандард» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2;.
  • ЦСКА (Болгария) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:2;.
  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Рома» (Италия) — 1:2.
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