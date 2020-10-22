«Байер» и «Ницца» забили восемь голов в первом туре Лиги Европы

У победителей мячи забили Надьем Амири (11-я минута), Лукас Аларио (16), Мусса Диаби (61), Карим Беллараби (79, 83) и Флориан Вирц (87). У гостей отличились Амин Гуири (31) и Алексис Клод Мори (90).

Эта победа стала крупнейшей для «Байера» в домашнем матче Лиги Европы/Кубка УЕФА с 2008 года. Тогда команда разгромила со счетом 5:1 турецкий «Галатасарай», уступив впоследствии в четвертьфинале петербургскому «Зениту».