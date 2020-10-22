Капелло: Миранчук забил фантастический гол. Гасперини очень счастлив за Алексея

25-летний Миранчук, перешедший в «Аталанту» из «Локомотива» в прошедшее трансферное окно, отметился голом в первом же матче за итальянскую команду. Российский футболист вышел на поле на 80-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0) и через 9 минут забил.

«Вчера он сыграл несколько минут за “Аталанту”, реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды [Джаном Пьеро Гасперини], он очень счастлив за Алексея», — цитирует Капелло «Спорт-экспресс».