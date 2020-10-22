Капелло: Миранчук забил фантастический гол. Гасперини очень счастлив за Алексея
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
25-летний Миранчук, перешедший в «Аталанту» из «Локомотива» в прошедшее трансферное окно, отметился голом в первом же матче за итальянскую команду. Российский футболист вышел на поле на 80-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0) и через 9 минут забил.
«Вчера он сыграл несколько минут за “Аталанту”, реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды [Джаном Пьеро Гасперини], он очень счастлив за Алексея», — цитирует Капелло «Спорт-экспресс».