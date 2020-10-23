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00:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче первого тура Лиги Европы

ТАСС, 22 октября. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с австрийским «Вольфсбергом» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Лавантталь».

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Источник: AP 2020

В составе армейцев забил Адольфо Гайч (5-я минута). У хозяев голом отметился Михаэль Линдль (42, с пенальти).

Для перешедшего в августе в ЦСКА Гайча этот гол стал первым за команду. У армейцев встречу пропустили защитник Марио Фернандес, результат теста на коронавирус у которого показал сомнительный результат, а также травмированные игроки обороны Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

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ЦСКА принимает участие в групповой стадии турнира второй год подряд. В прошлом сезоне команда Виктора Гончаренко с пятью очками заняла последнее место в группе.

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Также в группе К с ЦСКА и «Вольфсбергом» играют хорватское «Динамо» (Загреб) и нидерландский «Фейенорд». Их встреча также завершилась вничью (0:0).

Московский клуб в следующем туре примет «Динамо», «Вольфсберг» сыграет дома с «Фейенордом».

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Вольфсберг
1:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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