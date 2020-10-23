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00:47 (мск), источник: ТАСС

«Фейенорд» в меньшинстве сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы

ТАСС, 23 октября. Нидерландский «Фейенорд» на выезде сыграл вничью с хорватским «Динамо» (Загреб) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: AFP 2020

На восьмой минуте матча нападающий нидерландской команды Стевен Бергёйс не реализовал пенальти. На 73-й минуте защитник гостей Маркос Сенеси получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В другом матче группы К российский ЦСКА в гостях разошелся миром с австрийским «Вольфсбергом» (1:1). Во втором туре 29 октября ЦСКА примет «Динамо», а «Фейенорд» — «Вольфсберг».

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 22.10.2020, 22:00

Вольфсберг1ЦСКА1

В матче группы G португальская «Брага» разгромила греческий АЕК, главным тренером которого является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, со счетом 3:0, а английский «Лестер» крупно обыграл украинскую «Зарю» (3:0). Испанский «Вильярреал» дома переиграл турецкий «Сивасспор» в матче группы I (5:3), израильский «Маккаби» (Тель-Авив) оказался сильнее «Карабаха» из Азербайджана (1:0).

Лига Европы 2020/2021
Группа G, 22.10.2020, 22:00

Брага3АЕК0

В группе J бельгийский «Антверпен» на выезде обыграл болгарский «Лудогорец» (2:1), английский «Тоттенхэм» разгромил австрийский ЛАСК (3:0). Итальянский «Милан» в гостях переиграл шотландский «Селтик» (3:1) во встрече группы Н, французский «Лилль» в большинстве на выезде крупно обыграл чешскую «Спарту» (4:1). В группе L германский «Хоффенхайм» дома оказался сильнее сербской «Црвены Звезды» (2:0), чешский «Слован» на своем стадионе победил бельгийский «Гент» (1:0).

Лига Европы 2020/2021
Группа H, 22.10.2020, 22:00

Селтик1Милан3
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Динамо З
0:0
Первый тайм: 0:0
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