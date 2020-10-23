Быстрый гол не к добру. Футболисты ЦСКА упустили победу в матче первого тура Лиги Европы

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ЦСКА с учетом последних приобретений точно нельзя назвать аутсайдером в группе К, где также выступают голландский «Фейенорд» и хорватское «Динамо» (Загреб). Многие ждали от армейцев победы в Клагенфурте, и после матча гости смело могут корить себя за упущенные возможности.

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В основе у армейцев всего лишь во второй раз в сезоне вышел купленный в недавно закрывшееся трансферное окно форвард Адольфо Гайч, который и открыл счет голам ЦСКА в нынешнем еврокубковом сезоне, пробив с линии штрафной в дальний от вратаря угол после передачи Николы Влашича.

«Доволен, что он забил, это придаст ему уверенности. У нас нет сейчас понятия “основной форвард”. Большой плюс в том, что мы можем делать ротацию в атаке, меняя Гайча и [Федора] Чалова по ходу второго тайма», — отметил после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Поле не позволило сыграть острее»

После забитого мяча армейцы не так остро действовали в атаке, но большую часть тайма им удавалось пресекать попытки «Вольфсберга» прорваться в штрафную. Удары футболистов австрийского клуба издали не были проблемой для голкипера Игоря Акинфеева.

Тем не менее гости ответный мяч все же пропустили, причем в самом конце первого тайма. Защитник Виктор Васин после подачи в свою штрафную не уследил за Деяном Йовеличем, зацепил его рукой, и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Михаэль Линдль. «В какой-то мере с нами злую шутку сыграл быстрый гол, после которого мы начали играть ближе к своим воротам и думать, как сдержать соперника», — заметил Гончаренко.

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Номинальный центральный защитник Васин вторую игру подряд действовал справа из-за отсутствия Марио Фернандеса. Перед началом второго тайма Гончаренко заменил Васина и Наира Тикнизяна, усилив атаку Аланом Дзагоевым и Чидерой Эджуке. Они вместе с вышедшим вместо Гайча на 61-й минуте Чаловым пытались обострить игру. Партнеры выводили форвардов на удары, но успехом эти действия не увенчались.

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Ближе к концу игры появился и Ильзат Ахметов, который впервые после перенесенной им в начале июня операции оказался в заявке команды на матч. Полузащитник вышел на поле впервые с марта. «Он очень качественно тренировался, давно участвовал в тренировках и игровых упражнениях. Понятно, что игровая практика — это постоянная вещь, и мы ждем, чтобы он становился все лучше и лучше», — подчеркнул Гончаренко.

Игра так и закончилась со счетом 1:1, а после матча тренер обратил внимание на состояние поля на местном стадионе. «Мы хорошо понимали, как действовали соперники: они высоко прессинговали, у нас не всегда получалось выходить из-под прессинга. Во втором тайме стало гораздо лучше, мы провели достаточно много неплохих атак, но поле не позволяло более остро сыграть. У нас не получалось более качественно выйти на чужую половину поля, в том числе из-за его состояния», — сказал Гончаренко.