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09:54 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью назвал непростой победу «Тоттенхэма» над ЛАСКом

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал непростой победу над ЛАСКом в дебютном матче основного розыгрыша Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает YouTube-канал «шпор».

Во время загрузки произошла ошибка.
Тоттенхэм (Лондон)

Португальский специалист заявил, что несмотря на крупный счет, игра выдалась не такой простой, какой могла показаться на первый взгляд.

«Парни подошли к делу со всей ответственностью и смогли сыграть так, что сомнений ни у кого не осталось. Меня радует возможность радировать состав. Благодаря этому каждый имеет возможность быть причастным к успеху и никого не приходится оставлять за бортом», — сказал Моуринью.

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