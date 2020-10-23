Моуринью назвал непростой победу «Тоттенхэма» над ЛАСКом
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал непростой победу над ЛАСКом в дебютном матче основного розыгрыша Лиги Европы.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал непростой победу над ЛАСКом в дебютном матче основного розыгрыша Лиги Европы.
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Португальский специалист заявил, что несмотря на крупный счет, игра выдалась не такой простой, какой могла показаться на первый взгляд.
«Парни подошли к делу со всей ответственностью и смогли сыграть так, что сомнений ни у кого не осталось. Меня радует возможность радировать состав. Благодаря этому каждый имеет возможность быть причастным к успеху и никого не приходится оставлять за бортом», — сказал Моуринью.