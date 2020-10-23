Языджи признан игроком недели в Лиге Европы
Игроком недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Европы признан нападающий Лилля Юсуф Языджи, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Игроком недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Европы признан нападающий Лилля Юсуф Языджи, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Помимо Языджи на звание лучшего игрока недели претендовали нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо и полузащитник «Вильярреала» Такефуса Кубо.