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17:55 (мск), источник: Sport24

Языджи признан игроком недели в Лиге Европы

Игроком недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Европы признан нападающий Лилля Юсуф Языджи, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Sport24

Турецкий футболист оформил хет-трик в ворота «Спарты» и помог французской команде победить со счетом 4:1.

Помимо Языджи на звание лучшего игрока недели претендовали нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо и полузащитник «Вильярреала» Такефуса Кубо.

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