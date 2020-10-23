Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Анже
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Кельн
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ренна»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского «Ренна» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром», сообщается в пресс-релизе УЕФА.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как отмечается в сообщении, «Ренн» обвиняется, в частности, в блокировании болельщиками проходов, несоблюдении социальной дистанции, нарушением правил размещения на стадионе. Также в числе обвинений — нарушение пункта 11.2 регламента, в котором говорится, что официальная делегация клуба на матче должна быть сведена к минимуму. «Если иное не установлено УЕФА, на матче может присутствовать не более 10 человек из официального представительства команды», — говорится в регламенте.

Дело будет рассмотрено 10 ноября.

Встреча группы Е «Ренн» — «Краснодар» прошла во вторник во Франции и завершилась со счетом 1:1.

Ренн
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России
Эль класико и другие: Топ-5 ставок выходных
53 миллиарда за бой Хабиба: UFC сорвет крупнейший куш в истории
На Кубок Карьяла поедет молодежная сборная России по хоккею
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
Фото самой сексуальной спортсменки мира в топе разозлило фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь