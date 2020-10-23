УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ренна»

Как отмечается в сообщении, «Ренн» обвиняется, в частности, в блокировании болельщиками проходов, несоблюдении социальной дистанции, нарушением правил размещения на стадионе. Также в числе обвинений — нарушение пункта 11.2 регламента, в котором говорится, что официальная делегация клуба на матче должна быть сведена к минимуму. «Если иное не установлено УЕФА, на матче может присутствовать не более 10 человек из официального представительства команды», — говорится в регламенте.