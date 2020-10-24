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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это полнейшая чушь». Каррера отреагировал на информацию о драке с Ливайей

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера опроверг информацию о конфликте с форвардом команды, Марко Ливайей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист и специалист серьезно поссорились и вступили в драку в раздевалке после того, как итальянец заменил хорвата в матче Лиги Европы против «Браги» (0:3) после того, как выпустил на 61-й минуте встречи.

— Это полнейшая чушь, — сказал Каррера. (Артем Калинин).

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