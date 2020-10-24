«Это полнейшая чушь». Каррера отреагировал на информацию о драке с Ливайей

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист и специалист серьезно поссорились и вступили в драку в раздевалке после того, как итальянец заменил хорвата в матче Лиги Европы против «Браги» (0:3) после того, как выпустил на 61-й минуте встречи.