«Это полнейшая чушь». Каррера отреагировал на информацию о драке с Ливайей
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера опроверг информацию о конфликте с форвардом команды, Марко Ливайей.
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера опроверг информацию о конфликте с форвардом команды, Марко Ливайей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист и специалист серьезно поссорились и вступили в драку в раздевалке после того, как итальянец заменил хорвата в матче Лиги Европы против «Браги» (0:3) после того, как выпустил на 61-й минуте встречи.
— Это полнейшая чушь, — сказал Каррера. (Артем Калинин).