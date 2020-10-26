Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
25.10
Лион
Монако
41
Футбол. Зарубежный
25.10
Реал Сосьедад
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус
Верона
11
Футбол. Зарубежный
25.10
Арсенал
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
25.10
Хетафе
Гранада
01
Футбол. Зарубежный
25.10
Вердер
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина
Удинезе
32
Футбол. Зарубежный
25.10
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
11
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
09:14 (мск), источник: Газета.Ру

Полузащитник «Баварии» Гнабри сможет сыграть с «Локомотивом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с московским «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх

Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По официальной информации, положительный тест, сданный немцем 20 октября, дал ложный результат, поэтому теперь с него сняты ограничения по перемещению и он готов отправиться вместе со своей командой в Москву.

Бавария (Мюнхен)

Напомним, что игра «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Читайте также
 Актер «Молодежки» избил «Гниду» из «Кадетства»
Виноват рецептор: как взрослые заражают детей COVID-19
Программа тура РПЛ завершится матчем между ЦСКА и «Арсеналом»
«Химки» обыграли «Ростов», забив два мяча в добавленное время
Ученица Этери Тутберидзе выиграла этап Кубка России в Сочи
«Барселона» направила жалобу из-за судейства в матче с «Реалом»
Емельяненко отказался считать Хабиба величайшим бойцом в UFC
Гол Варди на последних минутах помог «Лестеру» одолеть «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь