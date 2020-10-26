Полузащитник «Баварии» Гнабри сможет сыграть с «Локомотивом»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с московским «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с московским «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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По официальной информации, положительный тест, сданный немцем 20 октября, дал ложный результат, поэтому теперь с него сняты ограничения по перемещению и он готов отправиться вместе со своей командой в Москву.
Напомним, что игра «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.