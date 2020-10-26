Турок Палабыйык рассудит матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси»

Ассистентами арбитра выступят Джейхун Сесигюзел и Серкан Олгунджан, резервным арбитром — Арда Кердешлер. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать итальянец Массимилиано Иррати и Мете Калкаван. Матч пройдет в Краснодаре 28 октября, начало — в 20:55 мск.

Матч петербургского «Зенита» с германской «Боруссией» (Дортмунд) рассудит нидерландец Бьорн Кюйперс, помогать которому будут Сандер ван Ройкель и Эрвин Зейнстра, резервный арбитр матча — Пол ван Букель. Видеоассистентом назначен Сердар Гёзюбююк, его помощником — Деннис Хиглер (все — Нидерланды). Встреча пройдет в Дортмунде 28 октября, начало — в 23:00 мск.