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15:05 (мск), источник: ТАСС

Турок Палабыйык рассудит матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси»

ТАСС, 26 октября. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и английским «Челси». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами арбитра выступят Джейхун Сесигюзел и Серкан Олгунджан, резервным арбитром — Арда Кердешлер. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать итальянец Массимилиано Иррати и Мете Калкаван. Матч пройдет в Краснодаре 28 октября, начало — в 20:55 мск.

Матч петербургского «Зенита» с германской «Боруссией» (Дортмунд) рассудит нидерландец Бьорн Кюйперс, помогать которому будут Сандер ван Ройкель и Эрвин Зейнстра, резервный арбитр матча — Пол ван Букель. Видеоассистентом назначен Сердар Гёзюбююк, его помощником — Деннис Хиглер (все — Нидерланды). Встреча пройдет в Дортмунде 28 октября, начало — в 23:00 мск.

Днем ранее московский «Локомотив» примет действующего победителя турнира германскую «Баварию». Главным арбитром встречи будет румын Истван Ковач, лайнсменами — его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, резервным арбитром — Мариуш Аврам. За VAR будут отвечать испанцы Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра Фернандес. Начало матча — в 20:55 мск.

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