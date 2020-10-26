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15:53 (мск), источник: ТАСС

Мюллер: «Бавария» не будет стремиться обыграть «Локомотив» с рекордным счетом в ЛЧ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты «Баварии» не ставят перед собой задач обновить рекорды по количеству голов в матчах Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал нападающий германского клуба Томас Мюллер.

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Источник: AP 2020

Самым крупным результатом в турнире является счет 8:0 в матче группового турнира между «Ливерпулем» и «Бешикташем» в 2007 году, а также между испанским «Реалом» и шведским «Мальмё» в 2015 году. Во вторник мюнхенцы сыграют с «Локомотивом» в Москве во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не ставим такие задачи перед играми, рекорды устанавливать не планируем. Это неправильный подход, слишком высокомерный. Нужно просто победить, независимо от того, сколько мы забьем. У нас есть большая мотивация добиться успеха, мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо как можно чаще, но о рекордах речь не идет», — сказал Мюллер.

«Бавария» стала самой результативной командой по итогам группового этапа сезона-2019/20, забив в шести матчах 24 гола. По итогам турнира команда выиграла трофей.

Игроки «Баварии» имеют хорошую физическую форму, несмотря на плотный график, отметил нападающий. «Я не смотрел статистику, но матча с “Арминией” показал, что мы находимся в действительно хорошей физической форме. Это касается и кубковой игры, и также нужно учесть, что у нас много игроков национальных сборных, поэтому нагрузка да, есть, но и в предыдущих сезонах мы также проводили много матчей с сентября по декабрь. Главное, чтобы не придумали новый турнир, чтобы игр стало больше, но все в одинаковых условиях, и не стоит говорить об усталости и нагрузке», — отметил он.

«Бавария» всегда в Лиге чемпионов является претендентом на победу. Помню, нам не повезло, когда мы проиграли «Реалу». Это было нелегко, но мы всегда считаемся одними из фаворитов. Сейчас у нас сильный состав, но кто знает, как будут дела обстоять в марте или апреле. Но наша команда способна защитить титул, — добавил Мюллер.

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