Николич: Ничья в матче ЛЧ с «Баварией» была бы хорошим результатом для «Локомотива»

Во вторник «Локомотив» дома примет «Баварию», встреча начнется в 20:55 мск.

«Я никогда не могу загадывать результат до игры, — сказал Николич. — Мы знаем, кто будет нашим соперником завтра. Могу сказать, что ничья была бы хороша, но почему нельзя надеяться на суперрезультат?».

Николич отметил, что его не волнует скептицизм в отношении матча с «Баварией». «Скептицизм всегда есть в футболе, это не моя работа. Отвечать тем, кто не верит, это не моя проблема, моя задача — работать с командой, чтобы она показывала больше своих возможностей на поле. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол, посмотреть, как российская команда будет играть против лучшей команды Европы», — добавил специалист.

«Могу сказать, что “Бавария” — команда, которая очень опасна в быстрых атаках. Хороши при стандартных положениях, много быстрых и качественных игроков, много подач с фланга, есть Левандовский — один из лучших бомбардиров мира. Но как и у каждой команды, у “Баварии” есть нюансы, которыми мы можем завтра воспользоваться, я уверен в этом. Мы тоже будем пробовать использовать наши лучшие качества на поле», — заключил главный тренер «Локомотива».