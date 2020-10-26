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15:27 (мск), источник: ТАСС

Николич: Ничья в матче ЛЧ с «Баварией» была бы хорошим результатом для «Локомотива»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ничейный исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским «Локомотивом» и германской «Баварией» был бы хорошим результатом для железнодорожников. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» дома примет «Баварию», встреча начнется в 20:55 мск.

«Я никогда не могу загадывать результат до игры, — сказал Николич. — Мы знаем, кто будет нашим соперником завтра. Могу сказать, что ничья была бы хороша, но почему нельзя надеяться на суперрезультат?».

Николич отметил, что его не волнует скептицизм в отношении матча с «Баварией». «Скептицизм всегда есть в футболе, это не моя работа. Отвечать тем, кто не верит, это не моя проблема, моя задача — работать с командой, чтобы она показывала больше своих возможностей на поле. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол, посмотреть, как российская команда будет играть против лучшей команды Европы», — добавил специалист.

«Могу сказать, что “Бавария” — команда, которая очень опасна в быстрых атаках. Хороши при стандартных положениях, много быстрых и качественных игроков, много подач с фланга, есть Левандовский — один из лучших бомбардиров мира. Но как и у каждой команды, у “Баварии” есть нюансы, которыми мы можем завтра воспользоваться, я уверен в этом. Мы тоже будем пробовать использовать наши лучшие качества на поле», — заключил главный тренер «Локомотива».

После первого тура «Бавария» лидирует в группе А, набрав 3 очка. «Локомотив» идет вторым (1), третье место занимает австрийский «Зальцбург» (1), четвертое — испанский «Атлетико» (0).

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