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15:49 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Баварии» выделил Смолова и Эдера в «Локомотиве» перед матчем Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в составе футбольного клуба «Локомотив» выделил нападающих Федора Смолова и Эдера. Лестно об этих футболистах специалист отозвался во время пресс-конференции накануне встречи команд в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2020

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» (Москва) — «Бавария» (Мюнхен) пройдет во вторник и начнется в 20:55 мск.

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Бавария (Мюнхен)

«Считаю, что в российской премьер-лиге “Локомотив” играет стабильно: мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию, добротных фланговых полузащитников и защитников, — сказал Флик. — Мне понравились Эдер и Смолов. В целом это хорошая команда. Она умеет обороняться, убегать в контратаки, строить контратакующие действия. В матче с ней будем стараться контролировать игру и не терять мяч».

Локомотив (Москва)

«Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов, в первом туре нового сезона она обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. «Я очень доволен игрой моих подопечных в трех последних играх, они были очень сконцентрированными на игре, контролировали мяч. Это были качественные игры. Но необходимо, чтобы команда показывала хороший футбол не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате, и в кубке страны. Хотя Лига чемпионов, несомненно, — нечто особенное, хочется в этом сезоне выступить в ней успешно. Надеюсь, это получится», — добавил он.

Флик также отметил, что в матче с «Локомотивом» с первых минут сможет сыграть полузащитник Серж Гнабри, у которого было подозрение на коронавирус.

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