Тренер «Баварии» выделил Смолова и Эдера в «Локомотиве» перед матчем Лиги чемпионов

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» (Москва) — «Бавария» (Мюнхен) пройдет во вторник и начнется в 20:55 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

«Считаю, что в российской премьер-лиге “Локомотив” играет стабильно: мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию, добротных фланговых полузащитников и защитников, — сказал Флик. — Мне понравились Эдер и Смолов. В целом это хорошая команда. Она умеет обороняться, убегать в контратаки, строить контратакующие действия. В матче с ней будем стараться контролировать игру и не терять мяч».

Локомотив (Москва) Все о команде

«Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов, в первом туре нового сезона она обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. «Я очень доволен игрой моих подопечных в трех последних играх, они были очень сконцентрированными на игре, контролировали мяч. Это были качественные игры. Но необходимо, чтобы команда показывала хороший футбол не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате, и в кубке страны. Хотя Лига чемпионов, несомненно, — нечто особенное, хочется в этом сезоне выступить в ней успешно. Надеюсь, это получится», — добавил он.