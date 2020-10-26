Тренер «Баварии» выделил Смолова и Эдера в «Локомотиве» перед матчем Лиги чемпионов
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Баварии»
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Баварии»
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» (Москва) — «Бавария» (Мюнхен) пройдет во вторник и начнется в 20:55 мск.
«Считаю, что в российской
«Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов, в первом туре нового сезона она обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. «Я очень доволен игрой моих подопечных в трех последних играх, они были очень сконцентрированными на игре, контролировали мяч. Это были качественные игры. Но необходимо, чтобы команда показывала хороший футбол не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате, и в кубке страны. Хотя Лига чемпионов, несомненно, — нечто особенное, хочется в этом сезоне выступить в ней успешно. Надеюсь, это получится», — добавил он.
Флик также отметил, что в матче с «Локомотивом» с первых минут сможет сыграть полузащитник Серж Гнабри, у которого было подозрение на коронавирус.