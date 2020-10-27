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00:35 (мск), источник: ТАСС

Победить скептицизм. «Локомотив» в Лиге чемпионов сыграет с лучшим клубом Европы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов примет действующего победителя турнира — мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдет во вторник на домашнем стадионе столичного клуба — «РЖД-Арене», начало — в 20:55 мск.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Бавария» прилетела в Москву, имея шестиматчевую победную серию. В этих встречах мюнхенцы забили 23 мяча, пропустили — шесть, причем в последних двух играх — ни одного. В среду со счетом 4:0 в Лиге чемпионов был повержен испанский «Атлетико».

«Локомотив» свою победную серию перед встречей с «Баварией» прервал — в домашнем матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники уступили «Ротору» (1:2) и позволили команде из Волгограда подняться с последнего места. В Лиге чемпионов «Локомотив» стартовал с ничейного результата, соперником был австрийский «Зальцбург» (2:2).

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«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ

Уважение и оптимизм

Соотношение сил команд и их результаты в последних матчах делают «Баварию» безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на разницу в классе, мюнхенцы уважительно относятся к сопернику по предстоящему матчу.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 27.10.2020, 20:55

Локомотив-Бавария-

«Мы не ставим такие задачи перед играми, рекорды устанавливать не планируем, — ответил игрок “Баварии” Томас Мюллер на вопрос о том, забьет ли его команда рекордные девять мячей сопернику. — Это неправильный подход, слишком высокомерный. Нужно просто победить, независимо от того, сколько мы забьем. У нас есть большая мотивация добиться успеха, мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо как можно чаще, но о рекордах речь не идет».

Лестно о «Локомотиве» отозвался и главный тренер лучшего клуба Европы Ханс-Дитер Флик. «Считаю, что в РПЛ “Локомотив” играет стабильно: мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию, добротных фланговых полузащитников и защитников, — сказал он. — Мне понравились Эдер и [Федор] Смолов. В целом это хорошая команда. Она умеет обороняться, убегать в контратаки, строить контратакующие действия. В матче с ней будем стараться контролировать игру и не терять мяч».

Бавария (Мюнхен)

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признает, что на сегодня «Бавария» — лучшая команда Европы и является фаворитом матча, однако на предстоящую встречу он продолжает смотреть с оптимизмом. «Я никогда не могу загадывать результат до игры, — сказал Николич. — Мы знаем, кто будет нашим соперником завтра. Могу сказать, что ничья была бы хороша, но почему нельзя надеяться на суперрезультат?».

«Скептицизм всегда есть в футболе, это не моя работа. Отвечать тем, кто не верит — это не моя проблема, моя задача — работать с командой, чтобы она показывала больше своих возможностей на поле. Это хорошая возможность посмотреть топ-футбол, посмотреть, как российская команда будет играть против лучшей команды Европы», — добавил специалист.

Локомотив (Москва)

В предстоящей встрече «Баварии» сможет помочь полузащитник Серж Гнабри, который ранее на время был изолирован от команды из-за подозрительного теста на коронавирус. У «Локомотива» перед матчем вернулись в строй игроки обороны Слободан Райкович и Владислав Игнатьев.

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«Бавария» против российских клубов

Последний раз «Локомотив» и «Бавария» встречались в 1995 году в 1/32 финала Кубка УЕФА. В выездной встрече железнодорожники одержали победу (1:0), однако в ответном матче уступили 0:5. В тот сезон мюнхенская команда одержала победу в еврокубке.

Годом ранее «Бавария» дважды сыграла вничью со «Спартаком». После красно-белые встречались с мюнхенской командой в Лиге чемпионов трижды — в 2000, 2001 и 2006 годах. Команды сыграли шесть матчей, но только раз «Спартаку» удалось избежать поражения — в их последней очной встрече (2:2).

В сезоне-2007/08 «Баварию» на пути к победе в Кубке УЕФА выбил петербургский «Зенит». В сезоне-2013/14 в Лиге чемпионов она дважды одолела ЦСКА, а в сезоне-2016/17 обыграла «Ростов» (0:5), но после уступила российскому клубу — 2:3. С тех пор «Бавария» с российскими клубами больше не пересекалась.

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